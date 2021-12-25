موضة الريش اختيارك لإطلالة أنيقة في رأس السنة

تعد الملابس الريش واحد من أكثر القطع رواجاً هذا العام لذلك يجب أن تكون اختيارك لإطلالة رأس السنة هذا العام، خاصة إن كنت تبحثين عن إطلالة أنيقة بطريقة بسيطة. فإن كنت غير مرحبة بفكرة اعتماد فستان سهرة لرأس السنة يمكنك اختيار ملابس كلاسيكية أنيقة تتناسب مع أجواء الاحتفالات وتزيد من أناقتك بطريقة بسيطة. وفي الحقيقة ليس هناك أفضل من موضة الريش للحصول على مظهر راقي وجذاب.لذلك جمعنا لكِ اليوم أبرز القطع التي يمكنك اختيارها وأفكار متنوعة لتنسيق الملابس الريش لضمان الحصول على مظهر رائع يلفت الأنظار بطريقة بسيطة ومميزة. حيث يمكنك استلهام بعض الأفكار من إطلالات مدوني الموضة التي لفتت أنظارنا في الآونة الأخيرة وذلك لضمان الحصول على مظهر أنيق.موضة الملابس الريشتصدرت موضة الملابس الريش قائمة صيحات الموضة هذا العام خلال موسم خريف وشتاء 2021-2022 وذلك عند ظهورها على منصات عروض الأزياء. لكن على الجانب الآخر كانت اختيار أغلب الفاشينيستا التي اختارت موضة الريش مع مختلف القطع.حيث لفتت أنظارنا الكنزات والتوب البسيط المزين بالريش بشكل جذاب ورائع، إلى جانب اعتماد التنورة القصيرة الريش والمعاطف الكلاسيكية التي زينها الريش بشكل ساحر. لذلك يجب التركيز على اختيار القطع التي تتناسب معك لضمان الحصول على مظهر رائع يخطف الأنظار إليك.نصائح لاختيار الملابس الريش في رأس السنةإن كنت ترغبين في الحصول على مظهر رائع في رأس السنة فيجب عليك التركيز على اختيار وتنسيق الملابس الريش بالطريقة التي تعكس مظهر ساحر لكِ. ويمكنك تحقيق هذا من خلال الاهتمام باتباع القواعد التي يمكن أن تمكنك من الحصول على إطلالة موفقة بشكل مبهر.اختاري القطعة التي تزينها الريش بالشكل الذي يلبي ذوقك وشكل قوامك، خاصة إن كنت ترغبين في إخفاء نحافة أحد تفاصيل القوام أو التركيز على هذا الجزء لإبعاد النظر عن باقي الجسم. لهذا يمكنك الاختيار بين التوب أو التنورة المزينة بالريش لمظهر رائع.يفضل اختيار الملابس الريش باللون الأبيض أو الأسود وذلك لضمان الحصول على مظهر رائع وكي يكون من السهل تنسيق الملابس الريش مع مختلف القطع الأخرى.تنسيق البلوزات والكنزات الريشهل تبحثين عن طريقة رائعة لاعتماد التوب أو الكنزة المحبوكة المزينة بالريش؟ الأمر بسيط للغاية فهناك الكثير من القطع الكلاسيكية التي يمكنك اختيارها بحيث تتناسب مع أجواء رأس السنة. وأفضل طريقة يمكنك اتباعها هي اختيار التوب الريش مع البنطلون الكلاسيكي البسيط أو البنطلون الجلد فهي سوف تساعدك في الحصول على مظهر راقي بطريقة بسيطة.يمكنك الحصول على مظهر عصري مناسب لأجواء رأس السنة وذلك باختيار الكنزة المزينة بالريش مع التنورة القصيرة الضيقة التي يمكن أن تعكس مظهر ساحر لكِ، خاصة إن كانت تتميز بلون زاهي مثل الفوشيا. حينها سوف تعكس مظهر جذاب مفعم بالحيوية لكِ بطريقة أكثر من رائعة.تنسيق التنانير الريش مع الملابستعد التنانير الريش من أسهل القطع التي يمكنك اختيارها وتنسيقها مع الملابس للحصول على مظهر مميز وأنيق في رأس السنة. لذلك يمكنك اختيار التوب أو الكنزة الشتوية المحددة للجزء العلوي من القوام بلون محايد مثل البيج أو الأسود أو الأبيض كي لا تجدي أي صعوبة في تنسيق التنورة الريش مع الملابس العلوية بشكل رائع.يمكنك تجربة إضافة المعطف الريش مع الملابس بشكل مميز وذلك باختيار المعطف الذي يتميز بقصة كلاسيكية مستقيمة وواسعة مثل التي اختارتها مدونو الموضة. فهذه القطعة بالتحديد سوف تضيف مظهر راقي لكِ حتى وإن كنت لا ترتدي ملابس ريش فيكفيك اختيار قطع واحدة فقط مزينة بالريش.