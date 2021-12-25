5 قطع ملابس رائجة وأساسية عليك اختيارها هذا الشتاء

ن كنت تبحثين في الوقت الحالي عن قطع أساسية يمكن استغلالها في خزانة ملابسك وتنسيقها بعدة الطرق مع الاهتمام أن تكون من الصيحات الرائجة هذا العام. إذاً لا تقلقي الأمر بسيط للغاية وذلك لأن هناك قطعاً بعنيها يمكنك اللجوء إليها لأن مختلف الفتيات لا يمكن أن تختلف عليها كما أنها يمكن أن تضيف لكِ مظهر أنيق بطريقة بسيطة.لذلك جمعنا لكِ أبرز القطع الرائجة والأساسية التي يمكنك اختيارها هذا الشتاء للحصول على مظهر رائع يخطف الأنظار إليك بمختلف الأوقات بطريقة مميزة وغير تقليدية. فقط كل ما أنتِ بحاجة إلى القيام به هو متابعة القراءة واكتشفي في السطور التالية أبرز القطع التي يمكن اقتناؤها.1- البليزر التويديعد البليزر التويد واحد من أفضل القطع التي يمكنك اقتناؤها للحصول على مظهر كلاسيكي أنيق وراقي في مختلف الأوقات. لذلك يجب عليك الحرص على اختيار البليزر التويد بتصميم الذي يتناسب مع شكل قوامك وذلك لضمان الحصول على مظهر أنيق يخطف الأنظار إليك بمختلف الأوقات.حيث يمكنك اعتماد البليزر التويد في الإطلالات الرسمية الشتوية لكِ بطريقة بسيطة، وأيضاً يمكنك اختياره في إطلالات بعد الظهيرة أو المناسبات المهمة خاصة إن كان يتميز بشكل راقي فهو سيكون مناسب لكِ للغاية بطريقة أكثر من رائعة. كما يعد البليزر التويد من الصيحات التي لا يمكن أن تختفي من مرور السنوات.2- حقائب وأحذية بنقوش جلد الحيواناتتعتبر الحقائب والأحذية المزينة بنقوش الحيوانات من أكثر الإكسسوارات الرائجة هذا العام، خاصة الموديلات المزينة بنقوش النمر أو جلد الثعبان. وقد ازداد على هذه القطع الحقائب والأحذية بنقوش جلد الحمار الوحشي والبقر بشكل عصري مميز وجذاب. لذلك احرصي على اختيار الحقائب أو الأحذية المزينة بنقوش جلد الحيوانات التي سوف تتناسب مع إطلالتك.فأكثر ما يتميز هذه القطع أنها يمكن أن تتناسب مع الملابس الشتوية بطريقة بسيطة لأنها تتميز بألوان محايدة وبالتالي ستكون مناسب لكِ بطريقة أكثر من رائعة. لذلك لا تترددي من اقتنائها لضمان إطلالة موفقة.3- القميص الجلديعد القميص الجلد واحد من الصيحات الرائجة منذ أكثر من عام وتحرص على اختيارها أغلب مدوني الموضة للحصول على إطلالة تجمع بين الطابع الراقي والعصري بشكل مميز. لذلك يمكنك مواكبة موضة هذا العام باختيار القميص الجلد الذي يمكنك تنسيقه مع الملابس بعدة طرق للحصول في النهاية على مظهر رائع.حيث يمكنك تنسيق القميص الجلد مع البنطلون الجينز أو التنورة، كما يمكنك اختيار القميص الجلد مع أزياء كاملة بالجلد وذلك إن كنت ترغبين في الحصول على مظهر أنيق بطريقة بسيطة وجذابة تتناسب مع ذوقك.4- البنطلون الشارلستونيعد البنطلون الشارلستون واحد من أهم الصيحات التي عادت من جديد لتعكس مظهر أنيق ورائع للمرأة في مختلف الأوقات سواء بشكل عصري أو كلاسيكي. فلا يمكنك أن تجدي مدونة موضة لا تعتمد البنطلون الشارلستون. لهذا احرصي على اختيار البنطلون باللون الأسود لضمان سهولة تنسيقها مع الملابس.5- الكنزة المحبوكة الفضفاضةتعتبر الكنزات الشتوية المحبوكة الفضفاضة بطريقة الـ Oversized من أكثر الموديلات الأساسية والتي لا يمكن أن تختفي من قائمة صيحات الموضة. خاصة وأن أغلب الفتيات وقت في حب هذه القطعة بالتحديد لأنها تعكس مظهر عملي رائع ولا تستغرق وقت طويل في تنسيقها مع الملابس.لهذا يمكنك تنسيق الكنزة الشتوية المحبوكة مع البنطلون الجينز أو التنورة الميدي أو القصيرة. فهذه الطريقة سوف تضمن لكِ الحصول على مظهر رائع بطريقة بسيطة ومميزة للغاية. لكن في النهاية احرصي جيداً على اختيار وتنسيق الكنزة الشتوية الفضفاضة بشكل مميز يتناسب مع ذوقك الخاص.