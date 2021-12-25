3 أشياء احرصي عليها للحفاظ على علاقة قوية مع طفلك

من المهم أن تكون علاقتك بطفلك قوية، عميقة وصحية، الأمر الذي يتطلب منكِ بذل الجهد من أجل تجنب الأشياء التي قد تُضعِف علاقتك به، والحرص على فعل الأشياء التي تعزز تلك العلاقة وتجعلها صحية ومزدهرة.تابعي القراءة لتتعرفي إلى 3 أشياء عليكِ فعلها من أجل الحفاظ على علاقة قوية وصحية مع طفلك.1- اهتمي بنفسية طفلكعليكِ الحفاظ على نفسية طفلك عبر تهيئة جو أسري هادئ ومستقر، وهو ما يسهم في بناء شخصية سوية له، ويجعل علاقتك به قوية وصحية.حتى في حالة الانفصال عن الأب، يمكنكِ الحفاظ على نفسية طفلك عبر إبعاده تماماً عن المشاكل.أيضاً يجب أن تظهري احترامك لطفلك، وتقدري مشاعره، فلا تسخري منه أبداً، ولا تقللي من مشاعره، أو تستهيني بأفكاره، حيث إن تقدير طفلك واحترامه يعزز ثقته بنفسه، ويعزز مشاعره تجاهك، ويجعله يحب التواصل معكِ.2- ضعي قوانين لضبط سلوكيات طفلكوضع قوانين لضبط سلوكيات طفلك، والحرص على تنفيذها، ليس قسوة، وإنما هو نوع من أنواع الحب، حبك لطفلك يدفعك لتنشئته شخصاً صالحاً منضبطاً، ما ينعكس إيجاباً على علاقاته الاجتماعية، ويشمل ذلك علاقته بكِ.3- راقبي تصرفاتكمراقبة تصرفاتك يشمل جزئين، الأول هو التصرفات التي يلاحظها طفلك ويتأثر بها ويحاكيها، فالطفل يتعلم بالمحاكاة، وبالتالي فإن سلوكياتك الجيدة والسيئة أيضاً تنتقل لطفلك، وهو ما يدفعكِ إلى مراقبة تصرفاتك حتى تكوني قدوة حسنة لطفلك.الجزء الثاني من مراقبة تصرفاتك، هو مراقبة طريقة معاملتك مع طفلك، فإذا كنتِ سريعة الغضب، أو تحدقين في هاتفك طوال الوقت، أو تتعاملين معه بعدم احترام، فإن هذا ينعكس على شخصيته، ويؤثر سلباً على علاقتك به، لذا احرصي على التعامل مع طفلك بطريقة هادئة وصحية.