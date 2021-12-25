المرأة

نادين نجيم برفقة والدتها التونسيّة... شاهدوا كم تشبهها! (صورة)

Lebanon 24
25-12-2021 | 23:54
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم صورة من ليلة عيد الميلاد، ظهرت فيها برفقة والدتها التونسيّة الاصل. وبدا الشبة واضحا جدّاً بين نادين ووالدتها.
 
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نادين نسيب نجيم

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