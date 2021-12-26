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المرأة
كارول سماحة: إبنتى تالا تصلي في الكنيسة وتمارس الطقوس الإسلامية.. والجمهور يهاجمها: "الحقّ على زوجها"
Lebanon 24
26-12-2021
|
01:09
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حلّت الفنانة كارول سماحة ضيفة في ليلة الميلاد عبر شاشة الـ"أم تي في". وكشفت لاوّل مرّة أنّ ابنتها تالا تعيش الاختلاف بين الديانتين الاسلامية والمسيحيّة. وقالت إنّ ابنتها تذهب معها وتصلّي في الكنيسة. وفي الوقت عينه، تمارس مع والدها الطقوس الدينيّة الاسلاميّة.
أما الجمهور، فانقسم بين مؤيّد و معارض. فرأى البعض أنّ الاختلاف في الدين شيء جميل. في حين، هاجم البعض الاخر كارول، وحمّل زوجها المسؤوليّة. وتمنى عليها أنّ تمارس ابنتها الديانة الاسلاميّة، إسوة بوالدها.
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