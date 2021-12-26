وصيفة ملكة جمال لبنان تعيش قصّة حبّ... نشرت صورة رومانسيّة مع حبيبها!

نشرت وصيفة ملكة جمال لبنان ميرا طفيلي، صورة رومانسيّة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، ظهرت فيها مع حبيبها في دبي، وأيديهما متشابكة.

ودخلت طفيلي في علاقة الحبّ منذ فترة قصيرة، وتشارك متابعيها بالصور التي تجمعها بحبيبها من وقت إلى آخر.