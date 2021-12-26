المرأة

شقيقة نبيلة عواد حامل... هكذا زفّت الخبر المفرح! (صورة)

Lebanon 24
26-12-2021 | 08:00
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كشفت الاعلامية في قناة الـ"أم تي في" نبيلة عواد، أنّ شقيقتها الصغيرة حاملٌ بطفلها الاول. ونشرت صورة ظهرت فيها برفقة الاخيرة، وقالت: "بابا نويل كان كريما هذه السنّة". وأشارت إلى بطن شقيقتها وعلّقت "على الطريق".
 
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نبيلة عواد

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