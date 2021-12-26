شقيقة نبيلة عواد حامل... هكذا زفّت الخبر المفرح! (صورة)

كشفت الاعلامية في قناة الـ"أم تي في" نبيلة عواد، أنّ شقيقتها الصغيرة حاملٌ بطفلها الاول. ونشرت صورة ظهرت فيها برفقة الاخيرة، وقالت: "بابا نويل كان كريما هذه السنّة". وأشارت إلى بطن شقيقتها وعلّقت "على الطريق".