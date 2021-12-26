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© Lebanon24
المرأة
"الشيف" دانا الحلاني تُحضّر الطعام لعائلتها... ماذا طبخت؟! (صور)
Lebanon 24
26-12-2021
|
11:00
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نشرت الفنانة ماريتا الحلاني فيديو عبر خاصية "ستوري" عبر "انستغرام"، ظهرت فيه شقيقتها "الشيف" دانا الحلاني، وهي تُعدّ "الباستا" لعائلتها.
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