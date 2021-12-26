بعيدا عن الاخبار... جويس عقيقي تتألق في مجال غير متوقع: "صوت ملائكي"! (فيديو)

في زمن الميلاد، شاركت الاعلاميّة جويس عقيقي متابعيها على "انستغرام"، بفيديو ظهرت فيه بعيدا عن عالم الاخبار السياسية، وهي تُرتل من داخل كنيسة.

وأثنى المتابعون على جمال صوت جويس، ووصفوه بـ"الملائكي".