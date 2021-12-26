13
o
بيروت
13
o
طرابلس
10
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
3
o
زحلة
2
o
بعلبك
8
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
روبي حديث السوشيال ميديا بصور جريئة و"يوتيوب" يحذف أغنيتها
Lebanon 24
26-12-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قامت إدارة موقع عرض الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بحذف الأغنية الجديدة التي طرحتها الفنانة روبي بعنوان "الهشك بشك" بعد ساعات من طرحها.
ولم يذكر الموقع أي أسباب حول قرار حذف الأغنية، والذي جاء مفاجئاً وصادماً لجمهور روبي خاصة أنها حققت مشاهدات عالية في الساعات الأولى لعرضها.
من جهتها، تجاهلت روبي ما حصل ونشرت مجموعة صور على حسابها في "إنستغرام"، من جلسة تصوير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ظهرت فيها بمعطف طويل أسود اللون وأسفله فستان أسود قصير، ولفتت الأنظار بحركاتها التي وصفت بالـ"جريئة".
وكانت روبي قد فسخت مؤخراً تعاقدها مع المنتج وليد منصور وتم الأمر بينهما بالتراضي، وذلك بعد قرار عودتها للغناء مرة أخرى وإنتاجه أغنيتين ناجحتين لها، هما "قلبي بلاستيك" و"حته تانية".
من ناحية أخرى، يعرض لروبي حالياً فيلم "برا المنهج"، الذي تدور أحداثه حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 عاما، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه، ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز مختبئ من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.
الفيلم قصة وإخراج عمرو سلامة، سيناريو وحوار خالد دياب، وبطولة ماجد الكدواني، روبي، شريف دسوقي، دنيا ماهر وعدد من ضيوف الشرف.
View this post on Instagram
A post shared by Ruby (@therubyegy)
الأكثر قراءة
5 أبراج ستشتري منزلاً جديداً في 2022.. من هي؟
Lebanon 24
5 أبراج ستشتري منزلاً جديداً في 2022.. من هي؟
02:00 | 2021-12-26
26/12/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر البنزين في لبنان.. هكذا سيتغير قريباً
Lebanon 24
سعر البنزين في لبنان.. هكذا سيتغير قريباً
06:09 | 2021-12-26
26/12/2021 06:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط متقاعد لزملائه: استعدوا
Lebanon 24
ضابط متقاعد لزملائه: استعدوا
01:45 | 2021-12-26
26/12/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب يُقدم على "الانتحار السياسي" بإرادته
Lebanon 24
نائب يُقدم على "الانتحار السياسي" بإرادته
01:30 | 2021-12-26
26/12/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة حول البنزين في لبنان.. ماذا القصة؟
Lebanon 24
مفاجأة حول البنزين في لبنان.. ماذا القصة؟
12:19 | 2021-12-26
26/12/2021 12:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2021-12-26
بعيدا عن الاخبار... جويس عقيقي تتألق في مجال غير متوقع: "صوت ملائكي"! (فيديو)
11:00 | 2021-12-26
"الشيف" دانا الحلاني تُحضّر الطعام لعائلتها... ماذا طبخت؟! (صور)
09:30 | 2021-12-26
ريتا حرب تحتفل بعيد الميلاد المجيد برفقة ابنتيها (صورة)
08:00 | 2021-12-26
شقيقة نبيلة عواد حامل... هكذا زفّت الخبر المفرح! (صورة)
05:00 | 2021-12-26
وصيفة ملكة جمال لبنان تعيش قصّة حبّ... نشرت صورة رومانسيّة مع حبيبها!
03:21 | 2021-12-26
نوال بري حديث مواقع التواصل بإطلالتها المثيرة... ظهرت بفستان أصفر قصير والجمهور يُعلّق: "شو متحلاية" (صور)
فيديو
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات متطوّرة... "كيا" تُطلق نسخاً جديدة من "Mohave" (فيديو)
11:00 | 2021-12-24
27/12/2021 01:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
طليقة جورج وسوف تتحدث عن ابنتهما.. وهذا ما كشفته (فيديو)
04:31 | 2021-12-23
27/12/2021 01:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تحتفل بخطوبة شقيقتها.. وتخطف الأنظار بفستان قصير مع ريش وبرقصها المُثير! (فيديو)
02:00 | 2021-12-23
27/12/2021 01:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact