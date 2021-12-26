روبي حديث السوشيال ميديا بصور جريئة و"يوتيوب" يحذف أغنيتها





ولم يذكر الموقع أي أسباب حول قرار حذف الأغنية، والذي جاء مفاجئاً وصادماً لجمهور روبي خاصة أنها حققت مشاهدات عالية في الساعات الأولى لعرضها.



من جهتها، تجاهلت روبي ما حصل ونشرت مجموعة صور على حسابها في "إنستغرام"، من جلسة تصوير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ظهرت فيها بمعطف طويل أسود اللون وأسفله فستان أسود قصير، ولفتت الأنظار بحركاتها التي وصفت بالـ"جريئة". قامت إدارة موقع عرض الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بحذف الأغنية الجديدة التي طرحتها الفنانة روبي بعنوان "الهشك بشك" بعد ساعات من طرحها.ولم يذكر الموقع أي أسباب حول قرار حذف الأغنية، والذي جاء مفاجئاً وصادماً لجمهور روبي خاصة أنها حققت مشاهدات عالية في الساعات الأولى لعرضها.من جهتها، تجاهلت روبي ما حصل ونشرت مجموعة صور على حسابها في "إنستغرام"، من جلسة تصوير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ظهرت فيها بمعطف طويل أسود اللون وأسفله فستان أسود قصير، ولفتت الأنظار بحركاتها التي وصفت بالـ"جريئة".

وكانت روبي قد فسخت مؤخراً تعاقدها مع المنتج وليد منصور وتم الأمر بينهما بالتراضي، وذلك بعد قرار عودتها للغناء مرة أخرى وإنتاجه أغنيتين ناجحتين لها، هما "قلبي بلاستيك" و"حته تانية".



من ناحية أخرى، يعرض لروبي حالياً فيلم "برا المنهج"، الذي تدور أحداثه حول الطفل اليتيم نور، الذي يبلغ من العمر 13 عاما، ويحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة، يخاف الأولاد المرور بقربه، ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز مختبئ من العالم، وتنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز، ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات.



الفيلم قصة وإخراج عمرو سلامة، سيناريو وحوار خالد دياب، وبطولة ماجد الكدواني، روبي، شريف دسوقي، دنيا ماهر وعدد من ضيوف الشرف.