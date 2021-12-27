المرأة

نجمتان ستحتفلان برأس السنة 2022 من دون الشريك

Lebanon 24
27-12-2021 | 02:00
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صحيح أن عام 2021 شهد عدد من حالات الطلاق في الوسط الفني إلا أن بعضها ترك وقعاً مدويا على الجمهور نظرا لرومانسية العلاقة التي كانت تجمع الثنائي الا انها انتهت بالطلاق.

شيرين عبد الوهاب

على عكس السنوات القليلة الماضية التي دأبت فيها الفنانة شيرين عبد الوهاب على الظهور برومانسية إلى جانب زوجها الفنان حسام حبيب إلا أنها في هذا العام ستحتفل بعيد رأس السنة 2022 بعيدة عنه ولكن في أجواء سيكون فيها طليقها نجم السهرة في أحاديثها.

فالفنانة شيرين عبد الوهاب ستطل في سهرة رأس السنة 2022 إلى جانب إسعاد يونس فى سهرة خاصة ليلة رأس السنة على شاشة قناة  dmc  مع ابنتيها هنا ومريم ستكشف خلالها مزيدا من الأسرار حول حياتها الفنية والشخصية وترد فيها على العديدد من الاخبار والشائعات. كما ستتحدث عن الأسباب الحقيقية التي دفعتها للتخلي عن شعرها وظهورها بهذا اللوك الجديد الذي أثار جدلا واسعا في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

بلقيس

أما الفنانة الامارتية بلقيس فتحي فإنها أيضا ستحيي ليلة رأس السنة هذا العام بعيداً عن زوجها بعد أن تم الانفصال بين الثنائي بطريقة شغلت الرأي العام وانتهت بالخلع. واختارت الفنانة بلقيس هذا العام احياء ليلة رأس السنة مع الجمهور في ابو ظبي في جزيرة الماريه الاماراتية تحت شعار ""العاصمة تحتفل".

وسبق لبلقيس أن أحيت عيد رأس السنة في السنوات السابقة مع زوجها وابنها منها عام عام 2018 عندما كتبت منشوراً قالت فيه  "خصصت هذا اليوم لعائلتي الجميلة وطفلي اجلس معهم بهدوء نستقبل العام الجديد، لكن فيه كثير حفلات جاية ان شاء الله”.
المصدر: هي
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