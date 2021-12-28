ملكة جمال لبنان السابقة تخطف الأنظار بفستان أحمر وتظهر مع عائلتها.. تعرفوا إلى أولادها (صور وفيديو)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق صورة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها مع زوجها وأولادها.

ولفتت جويل الأنظار بإطلالتها حيث ارتدت فستانا طويلا من المخمل الأحمر، واعتمدت تسريحة الشعر الشينيون، وظهر زوجها رجل الأعمال عادل نادر وأولادها ببدلات رسمية.

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A post shared by Joelle Behlock (@joellebehlock)





كما لفت المتابعون كم كبر أولاد جويل وأصبحوا في عمر المراهقة.