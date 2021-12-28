خلال ليلة رأس السنة... كيف تستمتعين وتحافظين على سلامة حملك؟





ستساعدك هذه الأفكار على تحقيق أقصى ترفيه في ليلة رأس السنة والحفاظ على سلامتك أثناء الحمل:



1.تناولي القليل من الطعام



إن الحمل يضعف جهاز المناعة لدى المرأة الحامل، ويجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التي تنقلها الأغذية، والتي يمكن أن تؤذي جنينها.



من المهم معرفة الأطعمة التي يجب أن تتجنبها الحامل، حتى في المناسبات الخاصة مثل ليلة رأس السنة.



تحتاجين أيضاً إلى توخي الحذر عند تناول الطعام خارج المنزل؛ لتفادي الإصابة بعسر الهضم أو الحموضة المعوية.



2.تخلصي من التوتر ببعض التمارين الخفيفة

إذا وجدت نفسك أكثر توتراً نتيجة للانشغال بالإعداد لليلة رأس السنة، وأصبحت مشغولة أكثر من اللازم، ووجدتِ نفسك متوترة تحاولين إنهاء مهامك اليومية، يجب محاولة أخذ بعض الوقت للاستراحة.



قومي ببعض التمارين المناسبة للحمل مثل اليوجا أو السباحة، أو اذهبي للتمشية بدلاً من ذلك.



لن يساعدك التمرين على الشعور بالتحسن فحسب، بل سيساعدك أيضاً على استعادة لياقتك أثناء المخاض والولادة.



لذا يمكنك منح نفسك فرصة للاسترخاء، بعض الوقت قد يساعد حقاً في تحسين مزاجك خلال ليلة رأس السنة.





3. التخطيط مسبقاً



التعب أثناء الحمل مشكلة شائعة؛ لذا حاولي التخطيط مسبقاً لأية أجواء عائلية فإن العطلات هي أفضل وقت يمكن أن تقضيه مع عائلتك، فلا تسمحي لضغوط تنفيذ مهامك اليومية أن تفسد استمتاعك بذلك اليوم.



إذا كنت تعملين، فتحدثي إلى صاحب العمل. قد تتمكنين من أخذ إجازة أو تغيير ساعات العمل أو حتى العمل من المنزل لبضعة أيام.



4.احصلي على المساعدة لتحضير عشاء الحفل قد يعني الحمل خلال موسم العطلات أن لديك أولويات مختلفة عما كنت عليه من قبل. لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك الاستمتاع يمكن للحامل الاستمتاع بحفل رأس السنة الذي ستقضيه من دون الطفل الذي يقترب موعد ولادته بسرعة.ستساعدك هذه الأفكار على تحقيق أقصى ترفيه في ليلة رأس السنة والحفاظ على سلامتك أثناء الحمل:1.تناولي القليل من الطعامإن الحمل يضعف جهاز المناعة لدى المرأة الحامل، ويجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التي تنقلها الأغذية، والتي يمكن أن تؤذي جنينها.من المهم معرفة الأطعمة التي يجب أن تتجنبها الحامل، حتى في المناسبات الخاصة مثل ليلة رأس السنة.تحتاجين أيضاً إلى توخي الحذر عند تناول الطعام خارج المنزل؛ لتفادي الإصابة بعسر الهضم أو الحموضة المعوية.2.تخلصي من التوتر ببعض التمارين الخفيفةإذا وجدت نفسك أكثر توتراً نتيجة للانشغال بالإعداد لليلة رأس السنة، وأصبحت مشغولة أكثر من اللازم، ووجدتِ نفسك متوترة تحاولين إنهاء مهامك اليومية، يجب محاولة أخذ بعض الوقت للاستراحة.قومي ببعض التمارين المناسبة للحمل مثل اليوجا أو السباحة، أو اذهبي للتمشية بدلاً من ذلك.لن يساعدك التمرين على الشعور بالتحسن فحسب، بل سيساعدك أيضاً على استعادة لياقتك أثناء المخاض والولادة.لذا يمكنك منح نفسك فرصة للاسترخاء، بعض الوقت قد يساعد حقاً في تحسين مزاجك خلال ليلة رأس السنة.3. التخطيط مسبقاًالتعب أثناء الحمل مشكلة شائعة؛ لذا حاولي التخطيط مسبقاً لأية أجواء عائلية فإن العطلات هي أفضل وقت يمكن أن تقضيه مع عائلتك، فلا تسمحي لضغوط تنفيذ مهامك اليومية أن تفسد استمتاعك بذلك اليوم.إذا كنت تعملين، فتحدثي إلى صاحب العمل. قد تتمكنين من أخذ إجازة أو تغيير ساعات العمل أو حتى العمل من المنزل لبضعة أيام.4.احصلي على المساعدة لتحضير عشاء الحفل

قد يكون طهي أهم وجبة في العام أمراً مرهقاً، لذلك إذا كنت تفكرين في استضافة بعض الضيوف في منزلك هذا العام فاحصلي على المساعدة؛ لتحضير عشاء ليلة رأس السنة هذا العام.



هناك بعض الأعمال المنزلية غير الآمنة يصعب على الحامل القيام بها بل تحتاج إلى طلب المساعدة وتوخي الحذر.



5.التسوق عبر الإنترنت

في الوقت الحاضر، لدى الحامل خيار تجنب النزول إلى المحلات وشراء احتياجات ليلة رأس السنة عبر الإنترنت، ليس من الممتع أبداً أن تتجولي في السوبر ماركت بأكياس من البقالة، لا سيما أثناء الحمل؛ لأن الوقوف على القدمين لفترات يعد مرهقاً.



6.أخذ قيلولة

قبل السهر للاستمتاع بليلة رأس السنة يمكن للحامل أخذ قيلولة بعد الظهر أثناء النهار، فهي مفيدة لمنحها الراحة والاسترخاء طوال اليوم، ويمكن أن تصل مدة القيلولة حوالي ساعة. يجب تحديد وقت قيلولتك بعناية.



7.حافظي على رطوبتك



من السهل أن تنسي الحفاظ على مستويات السوائل لديك مرتفعة عندما تتعجلين أو تخرجين من روتينك المعتاد. تأكدي من أن لديك دائماً بعض الماء في متناول اليد.



8.السفر لمسافات طويلة

يسافر الكثير منا لمسافات طويلة في إجازات العطلات لرؤية أحبائهم. إذا كنت تقومين برحلة بالسيارة هذا العام، فتوقفي على طول الطريق ولا تجلسي أبداً في السيارة لأكثر من 90 دقيقة في المرة الواحدة. توقفي عندما تريدين مد ساقيك والحصول على الطعام والماء واستخدام الحمام.



عند وصولك، لا تخجلي من أخذ قيلولة. إذا كنت تسافرين عادةً إلى الخارج في ليلة رأس السنة، فاستشيري طبيبك قبل حجز الرحلات الجوية.



قد يكون الانتقال إلى العمل أو السفر لزيارة الأقارب والأصدقاء في ليلة رأس السنة أمراً صعباً.



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9.خطة لجميع الاحتمالات



كوني مستعدة لأي شيء قد يتسبب به حملك

بغض النظر عن خطط الاحتفال الخاصة بك، كوني مستعدة لأي شيء قد يتسبب به حملك. إذا كنت مسافرة، فاحرصي على معرفة أقرب مستشفى، إذا كنت في المرحلة الثالثة من الحمل، فهذا مهم بشكل خاص.



من الجيد كتابة أرقام الطبيب ومستشفى الولادة وتثبيته على الثلاجة. احتفظي بنسخة في سيارتك أيضاً.



قومي بحفظ الأرقام على هاتفك المحمول وعلى هاتف زوجك أيضاً.



ملاحظة من "سيدتي نت" قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.