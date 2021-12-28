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المرأة
إليكِ 6 أطعمة ممنوعة للطفل قبل بلوغ عامه الأول
Lebanon 24
28-12-2021
|
11:00
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بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، فإن تغذية الطفل خلال الستة أشهر الأولى من عمره، يجب أن تعتمد بالكامل على الرضاعة الطبيعية، أو الحليب الصناعي، بعد بلوغ الطفل الشهر السادس، نبدأ بإدخال الأطعمة الصلبة تدريجياً، ولكن هناك بعض الأطعمة التي قد تشكل خطراً على صحة الطفل إذا تناولها خلال العام الأول من عمره.
إذا كنتِ أماً لطفل لم يبلغ عامه الأول، تابعي القراءة لتتعرفي إلى الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل إتمام عامه الأول.
العسل: لأنه يحتوي على نوع من الجراثيم لا يستطيع جسم الرضيع مقاومتها، وقد تؤدي الإصابة بها لوفاة الطفل.
حليب البقر: لأنه يحتوي على بروتينات صعبة الهضم.
البيض: لأنه يمكن أن يسبب حساسية للطفل الرضيع.
المكسرات والعنب والفواكه الجافة: لأن الطفل الرضيع لا يمكنه طحن المواد الغذائية القاسية أو كبيرة الحجم، ما قد يسبب له الاختناق إذا ابتلعها كاملة.
الحمضيات مثل البرتقال واليوسفي: لأنها تسبب الحموضة وارتجاع المريء للطفل الرضيع.
القمح: لأنه يحتوي على مادة الغلوتين التي قد يعاني الطفل من حساسية تجاهها.
المصدر: نواعم
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