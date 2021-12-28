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المرأة
نساء هذه الابراج الأكثر قوة.. فهل أنت واحدة منهن؟
Lebanon 24
28-12-2021
|
06:42
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القوة من الأمور التي يتم تفسيرها بشكل مختلف بين شخص واخر وبين برج وآخر. فالغالبية تميل لان تظن بانها قوية حين تملك تأثيراً على محيطها. في المقابل هناك فئة تعتبر بان القوة ترتبط بالسيطرة التي يملكونها على حياتهم وعلى أنفسهم.
وعليه فان القوة تفسر اما كجسدية أو اجتماعية أو عاطفية. ولكن وبغض النظر عن التفسيرات المختلفة فإن من بين الابراج نساء يملكن القوة، بمختلف أنواعها وهذه القوة تمكنهن من مواجهة كل الامور التي تواجههن في الحياة.
الثور
المرأة الثور واحدة من أقوى النساء.. قوتها نابعة من خصالها فهي صبورة، وعملية ويمكن الاعتماد عليها كما انها تتمتع بحس عال من المسؤولية وتكرس حياتها من اجل سعادة من تحب.. وكل هذه الخصال تجعلها من النوع الذي يسير في الحياة بقوة وعزم وعزيمة.
سواء كانت الحياة المهنية أو الاجتماعية أو العاطفية فإن المرأة الثور من الابراج التي تفرض وجودها ودائماً ما تكون الشخص الاكثر قوة في اي مكان تتواجد فيه.
الأسد
المرأة الأسد بطبيعتها تميل لان تكون الطرف المهيمن في اي علاقة كانت.. فهي إمرأة ألفا بكل ما للكلمة من معنى. فهي ولدت والقوة في داخلها وعليه لا يمكنها التصرف سوى بهذه الطريقة. احياناً قد تبدو المرأة الأسد متعجرفة ولكن الإنطباع هذا نابع من واقع انها قائدة بطبعها ولا يمكنها التصرف سوى وفق هذه الأسس.
العقرب
المرأة العقرب تبرع كقائدة وذلك لانها تملك كل المقومات التي تجعلها تؤثر في الفريق. ولانها تملك الحنكة والقدرة على الحسم فهي تفرض قوتها من دون حتى ان تحاول. في الحياة المهنية غالباً ما تصبح المرأة العقرب في مناصب قيادية وذلك لانها ما تنفك تفرض وجودها مرة تلو الاخرى. التحديات لا تقف عقبة في طريقها لانها دائماً تجد الحلول.
القوس
المرأة القوس دائماً متفائلة وتملك الكثير من الحماسة وحس عال من الفكاهة وبالتالي تملك قوة عاطفية هي الأكبر بين جميع الابراج. هذه القوة تجعل المرأة القوس تحقق اهدافها مهما كانت الصعوبات لانها لا تملك القوة العاطفية فحسب بل المرونة التي تجعلها تتأقلم وتستعيد توازنها ثم تنطلق من جديد.
الجدي
المرأة الجدي تملك سيطرة خرافية على الذات ومن هذه السيطرة تنبع قوتها. وعليه فهي حين تجد نفسها في أي موقف كان لا تنفعل ولا تتأثر بل تتحكم بنفسها ثم تحلل الموقف بمنطق وعقلانية ثم تقرر ما الذي عليها فعله لتكون كل خطواتها مدروسة وتعود عليها بالفائدة.
المصدر: الجميلة
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