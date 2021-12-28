المرأة

نادين نسيب نجيم برفقة صديقها الوسيم (صورة)

Lebanon 24
28-12-2021 | 10:17
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم عبر "ستوري" حسابها على "إنستغرام" صورة جمعتها بصديقها الشاب انطونيو فرح، وعلّقت على الصورة معايدة اياه، ومعتبرة أنّه شقيقها الذي لم تلده أمها.
 
 
كذلك نشرت صورة قديمة لها برفقة الحصان. 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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