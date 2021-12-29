مُجدداً هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان أسود قصير جلدي.. وتتلقى هدية فاخرة من معجب! (صور)

تلقت الفنانة هيفا وهبي هدية بمناسبة عيد الميلاد هي عبارة عن طقم من الألماس.

ونشرت هيفا عبر خاصية "الستوريز" على حسابها على انستغرام صورة طقم الألماس وعلقت بالقول: "هدية مميزة جدا بمناسبة عيد الميلاد".

ولم تكشف هيفا هوية الشخص الذي أرسل لها هذه الهدية الثمينة، مما أثار حشرية عدد متابعيها الذين توقعوا أن يكون أحد المعجبين الذين يحاولون التقرب من هيفا.

إلى ذلك، نشرت هيفا صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت بالصور بإطلالة ساحرة حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الأسود من القماش والجلد ووضعت فوقه معطفا باللون الأسود، ونسقت معه حذاء جلديا طويلا.

واعتمدت هيفا تسريحة الشعد المجعد. وقد أثنى المتابعون على إطلالتها.



