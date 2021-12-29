المرأة

حتى لو لربع ساعة فقط... كيف تستفيد الحامل من المشي يومياً؟

Lebanon 24
29-12-2021 | 11:00
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خلال الحمل عليك عدم التخلي عن الرياضة الخفيفة التي تنفعك كثيراً، إلّا في حال منعك الطبيب من ذلك في فترةٍ معيّنة أو حتى طيلة أشهر الحمل. لذا يعتبر المشي من أفضل التمارين التي يمكنك الإعتماد عليها بما أنّ لها منافع عدة معروفة، من هنا فهي مفيدة جداً لصحتك ولصحة الجنين أيضاً.

فما هي إذاً فوائد المشي للحامل؟

1-منع الإصابة بأمراضٍ خطيرة

يحمي المشي الحامل من التعرض للأمراض الخطيرة التي تهدّد حياها وتؤثر على الجنين أيضاً، من أهمها ضغط الدم المرتفع، السكري. وبالتالي فهو يعمل على تعزيز صحة القلب والشرايين من المشاكل التي قد تتعرض لها.

2-الحماية من الضغوطات النفسية

خلال فترة الحمل تكونين أكثر عرضة للإصابة ببعض المشاكل النفسية من أبرزها الإكتئاب أو حتى الإضطرابات النفسية الأخرى، لذا فإن المشي يمكن أن يساعد كثيراً في الحد من تعرضك لمثل هذه الحالات.

3-عدم الإصابة بالإمساك

من الفوائد التي يقدمها المشي للحامل أنّها يحميها من الإصابة بالإمساك الذي يعتبر من المشاكل الشائعة خلال هذه الأشهر، والمزعجة في الوقت نفسه.

4-الزيادة المفرطة للوزن

للتمتع بصحة جيدة بعيداً عن الكيلوغرامات الزائدة المبالغ بها خلال الحمل، إستفيدي من الحمل للمحافظة على وزن صحي، بالإضافة لمساعدة الجسم على حرق الدهون بشكلٍ أسرع وعدم تراكمها في عدة مناطق من الجسم.

5-تسهيل الولادة

المشي خلال الحمل من أهم الأمور التي تقومين بها خلال فترة الحمل، وخصوصاً في الشهر التاسع ولو حتى لوقتٍ قليل، وذلك لأنّه أيضاً من العوامل التي تساهم في تسهيل الولادة.
المصدر: صحتي
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