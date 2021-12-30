المرأة

أبراج محظوظة ستتزوج عام 2022.. هل أنتِ من بينها؟

Lebanon 24
30-12-2021 | 04:00
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يُعد العام 2022 عاماً مليئاً بالحب والرومانسية، لدرجة أنّ 8 من الأبراج المحظوظة على ما يبدو سترتبط! حفلات الزفاف أحداث جميلة وتجارب لا تُنسى تميزنا مدى الحياة، ولكن لسنا جميعاً محظوظين بما يكفي لخوضها. الحب بالتأكيد في الهواء لأبراج الحمل والعذراء والاسد و العقرب و القوس و الجدي و الحوت في عام 2022، ونضمن تغيّر حياتهم إلى الأبد وإلى الأفضل.

 

برج الحمل: استعدي للموافقة

تدفعك تأثيرات الفلك إلى الاتحاد مع شريك حياتك، إذا لم يكن ذلك قد حصل بالفعل. تبدو أشهر الصيف واعدة جداً بالنسبة لك!

 

برج الجوزاء: أجراس الزفاف تدق بصوت عالٍ

 

يحبذ علم الفلك اتحاد القلوب، لذلك قد يكون حفل الزفاف بالنسبة لك في نهاية حزيرن، في تموز، آب، تشرين الأول، وتشرين الثاني...

 

برج العذراء: استعدي لدخول الحفل

يا لها من سنة جميلة لعلاقاتك! يشجعك الفلك على الزواج أو بدء حياة جديدة وربما تكوين أسرة في أيار.

 

برج الميزان: لنجعل الأمور رسمية

يزدهر حبك من أبريل إلى آب ، وتحوم أفكار بارتباط في أياروآب. خاتم في إصبعك بالتأكيد في الأفق.

 

برج العقرب: مرحبا بالارتباط

هناك أحاديث عن حفل زفاف لك في أيار وحزيران، وعلى أي حال، فإن سعادتك تظهر في اول الصيف!

 

برج القوس: زفاف صيفي

قد يجلب لك الصيف فرصاً لمقابلة شخص مميز، وقد يرغب من هم في علاقات مستقرة في نقل العلاقة إلى المستوى التالي.

 

برج الجدي: ستتخذ الامور منعطفاً جدياً

 

طلبه ليدك بالتأكيد امر قريب، وقد تخطر ببالك فكرة شهر عسل ثانٍ في كانون الأول.

 

برج الحوت: الربيع يجلب الفرح

يحتفل الفلك بك في الربيع، مما قد يقودك إلى امضاء عقد زواجك في أيار.

 

 

 

المصدر: الجميلة
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