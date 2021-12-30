7 أخطاء في روتين العناية بالبشرة عليكِ التوقّف عن القيام بها في الحال!

إن قلنا إنّنا نتّبع تعليمات أطباء الجلد 100%، فهذا غير دقيق. نهرع إلى تجربة مستحضر جديد بدون استشارة الطبيب، نلمس وجهنا بكثرة، خصوصاً عند ظهور البثور، حتى أنّنا نخلد إلى النوم بدون إزالة المكياج وتنظيف بشرتنا في بعض الأحيان. هل هذه فقط الأخطاء التي نرتكبها؟ الحقيقة، هناك الكثير من الأخطاء التي لا نعرف حتى أنّنا نرتكبها بحقّ البشرة.إليكِ الترتيب الصحيح لتطبيق منتجات العناية بالبشرة في الصباح والمساء1- تغيير روتين العناية بالبشرة باستمرارصحيح أنّ تجربة مستحضرات جديدة للعناية بالبشرة أمر يبثّ الحماس فينا، إلّا أن القيام بذلك بشكل متكرّر يعرّض البشرة للكثير من المشاكل. تقوم أغلبيّة النساء بتغيير روتينهن من دون ملاحظة أي تغيّر، فالمستحضرات الجديدة تظهر نتيجتها بعد أربعة إلى ستة أسابيع من الاستخدام. في حال ملاحظة أيّ تغيير بعد ستة أسابيع من استخدام مستحضر جديد، يجب مراجعة طبيب الجلد لإيجاد بديل أفضل.2- مزج مكوّنات لا تتوافق مع بعضهامزج بعض المكونات النشطة في روتين العناية بالبشرة قد يجعل هذه المستحضرات أكثر فعاليّة، لكن في المقابل، هنالك بعض المكوّنات التي إذا امتزجت مع بعضها، قد تؤثّر سلباً على بشرتكِ. يمكن أن يؤدّي مزج المكوّنات الخاطئة إلى تهيج في البشرة لعدة أيام، أو حتى تعرّضها للحروق.3- تطبيق مستحضرات العناية بالبشرة بالترتيب الخاطئعند استخدام العديد من منتجات العناية بالبشرة، لا عجب أن يتمّ تطبيقها بالترتيب الخاطئ. قد يؤدّي القيام بذلك إلى جعل بعضها غير فعّال، وهذا ما تريدين أن تتفاديه، إذ لا تريدين أن تنفقي أموالكِ عبثاً.4- تجربة كل الصيحات الجمالية الموجودة على السوشيل ميديافي الفترة الأخيرة، برز الكثير من الفيديوهات الخاصّة بالصيحات الجماليّة على منصة TikTok، مثل Slugging Method، وهي طريقة يتمّ فيها تطبيق الفازلين للحفاظ على رطوبة البشرة، Skin Icing، وهي كناية عن وضع الثلج على البشرة لتقليل الاحمرار، الالتهاب أو الانتفاخ واستخدام ضمادات Hydrocolloid لعلاج حبّ الشباب. صحيح أنّ مواقع التواصل الاجتماعيّ قد تكون مفيدة وتزوّدنا بالكثير من الحيل للعناية للبشرة، لكن يجب أن نكون حذرين، لأن مجرّد استخدام شخص ما حيلة وحصوله على نتائج مذهلة، لا يعني أنّها ستكون مناسبة للجميع. الأهمّ من ذلك هو ألّا أحد يستطيع معالجة مشاكل البشرة سوى الطبيب، لذا ننصحكِ بألّا تقعي في فخّ وسائل التواصل الاجتماعي.5- سوء استخدام ماسكات الوجه الطبيعيةصحيح أن استخدام أقنعة الوجه الطبيعيّة شائع جداً، لكن ترتكب العديد من النساء أخطاء أثناء اللّجوء إليها، وذلك إمّا باتّباع وصفات لا تناسب نوع البشرة أو حتى تطبيقها بطريقة عشوائيّة. سوء استخدام الخلطات الطبيعية قد يتسبب في إصابة البشرة بالالتهابات الجلدية، كما أن بعض المكوّنات قد تحفّز البشرة على إفراز المزيد من الزيوت، وبالتالي ظهور حب الشباب.6- المبالغة في العناية بالبشرةليس هناك حاجة للقيام بالتقشيروتنظيف البشرة بطريقة مبالغ بها كلّ يوم، إذْ يمكن أن تتسبّبي في تهيّجها أو حتى التهابها. في حال احتجتِ إلى التقشير الكيميائيّ، من الأفضل القيام بهذه الخطوة مرّة في الأسبوع فقط.7- عدم الاطّلاع على مكوّنات منتجات العناية بالبشرةفي حال لم تكن لديكِ شهادة في الكيمياء، فقراءة قائمة المكوّنات الموجودة على مستحضرات العناية بالبشرة، هو بمثابة قراءة لغة غريبة. في المقابل، لا يمكنكِ اللّجوء إلى أيّ نوع من المستحضرات، فبعض المكوّنات الموجودة فيها قد تسبّب احمرار بشرتكِ وتزيد تهيّجها. حتى لا تقعي ضحيّة هذه العناصر المؤذية لبشرتكِ، عليكِ إمّا البحث أكثر عنها أو استشارة الطبيب. بالإضافة إلى ذلك، من الأفضل عدم استخدام المكوّنات التي تضجّ بها مواقع التواصل الاجتماعيّ من دون التأكّد من صلاحيّتها أو إذا ما كانت تناسب بشرتكِ.