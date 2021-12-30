المرأة

5 أسباب تؤدي إلى الطلاق بعد سنوات طويلة من الزواج

Lebanon 24
30-12-2021 | 14:00
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يمكن استيعاب حدوث الطلاق بعد فترة قصيرة من الزواج، حيث يكتشف الزوجان اختلافات كبيرة في شخصياتهما، ولا يتمكنان من التفاهم، ما يدفعهما إلى إنهاء الزواج سريعاً، ولكن الزواج الذي يستمر لسنوات طويلة، يكون قرار الطلاق فيه صادماً، حيث إن الزوجين استطاعا العيش معاً لسنوات طويلة، ما يعني أن أسباب الانفصال تكون أكثر عمقاً.
 
تابعي القراءة وتعرفي إلى أهم الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق يعد سنوات طويلة من الزواج.
 
1- اختفاء الشغف
بعد سنوات من الزواج، يصبح الزوجين أكثر ألفة، ولكن الألفة لا تعني بالضرورة الملل واختفاء الشغف من العلاقة، فاختفاء الشغف يعني موتاً بطيئاً للعلاقة.
وحتى تحافظي على الشغف في زواجك، احرصي على إظهار اهتمامك بزوجك، وتقدير كل ما يفعله من أجل الأسرة، وابحثي عن طرق جديدة لإشعال الحماسة بينكما.
 
2- المحاصرة
من المهم أن يتواصل الزوجان، ولكن إذا كان التواصل مفرطاً، بحيث تختفي المساحات الشخصية للزوجين، ويشعر أحدهما أو كلاهما بأن الطرف الآخر يحاصره طوال الوقت، فهذا يسبب شعوراً بالضغط، ويزيد المشاكل بين الزوجين، ومع الوقت قد يؤدي إلى الطلاق.
 
3- مشاكل العلاقة الحميمة
على الرغم من أن العلاقة الحميمة من أساسيات استمرار الزواج، لكن آثار مشاكلها تظهر بعد سنوات، بعد أن تستنفد كل الحلول الممكنة، لذلك فإن مشاكل العلاقة الحميمة مثل تفاوت الرغبات، أو عدم الرضى، أو عدم الانتظام في الممارسة، تُعد بمثابة قنبلة موقوتة تهدد بتدمير الزواج.
 
4- المشاكل المالية
الخلافات حول ميزانية الأسرة وأولوية الإنفاق، هي من المشاكل الشائعة التي يحدث بسببها الطلاق، سواء بعد وقت قصير من الزواج، أو بعد سنوات طويلة، لذلك يجب الاهتمام بحل المشاكل المالية ووضع خطة متفق عليها بين الزوجين لتجاوز هذا النوع من الخلافات.
 
5- تراجع الاهتمام بالعلاقة
بعد سنوات من الزواج تصبح هناك الكثير من المسؤوليات التي تحتاج إلى الاهتمام، وفي المقابل قد يتراجع الاهتمام بالعلاقة الزوجية، فيصبح شريك الحياة في ذيل قائمة الأولويات، ما يسبب تدمير العلاقة وانتهاء الزواج.
المصدر: نواعم
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