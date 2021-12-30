إليكِ 8 نصائح لتربية طفل يتمتع بالمرونة

صفة المرونة مهمة جداً لمستقبل طفلك، فالمرونة هي سلاحه لمواجهة صعوبات الحياة، وتقبل الأشياء غير المثالية، كما أنها تقوّي إرادته وتزيد تفاؤله، فلا يستسلم لليأس أو الهزيمة.وهناك بعض النصائح المهمة التي يمكن أن تساعدك في تربية طفل يتمتع بالمرونة.1- امنحي طفلك فرصة للكفاحامنحي طفلك فرصة للكفاح ومواجهة مشاكله بنفسه، ما يجعله أكثر قدرة على التأقلم من أجل حل مشاكله، وتقبل الظروف التي لا يمكن تغييرها.2- اسمحي لطفلك بالشعور بالفشلالشعور بالفشل من وقت لآخر يعلّم طفلك أن ليس كل ما يتمناه يدركه، وأن عليه تقبل الهزائم في بعض الأحيان، وهذا يجعله أقوى، وأكثر قدرة على تخطي الأزمات، ولا يستسلم بسهولة.3- تدريب الطفل على الاعتراف بالخطأمن السهل أن يلقي الطفل اللوم على غيره عندما يقع في مشكلة، ولكن الصواب هو تعويد الطفل على رفض دور الضحية، والاعتراف بالخطأ، وتحمل مسؤولية أفعاله وقراراته.4- تعليم الطفل مهارات إدارة الأزماتالتعامل مع الأزمات له مهارات، يجب أن تعلميها لطفلك قبل أن تتركيه يكافح بمفرده في مواجهة مشاكله.5- تعليم الطفل مهارة التعبير عن مشاعرهمن المهم أن يتعلم طفلك تصنيف مشاعره، والتعبير عنها بصراحة والطرق الصحيحة، حتى يتعرف إلى مشاعره ويتفهمها ويتقبلها، ومن ثم يتمكن من التأقلم مع ما يزعجه.6- تعليم الطفل مهارة ضبط النفسهناك أدوات تساعد طفلك في تهدئة نفسه عند الغضب من أجل السيطرة على انفعالاته، مثل القراءة، والتلوين، أو الاستماع للموسيقى، ومهارة ضبط النفس نعمة عظيمة تستمر مع الطفل باقي حياته، وتساعده على التأقلم والتحلي بشخصية مرنة وصبورة وحكيمة.7- الربط بين نتائج الطفل وبين الجهد الذي يبذلهربط نتائج طفلك بموهبته أو ذكائه، يعلّمه الغرور، أما ربطها بالجهد الذي بذله، فيعلمه المثابرة، كما يسهّل عليه التأقلم في حالة التعثر.8- اعتذري عن أخطائككوني قدوة لطفلك، وتمتعي بالتواضع عندما تخطئين، فلا بأس من الاعتراف بالخطأ، والاعتذار عنه، وبذل الجهد من أجل إصلاح ما أفسده خطؤك، فهذا يضرب مثالاً إيجابياً مهماً لطفلك، يساعده على التأقلم مع نفسه بكل ما يفعله من أشياء جيدة أو أخطاء، وهذه أهم سمات الشخصية المرنة.