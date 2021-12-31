المرأة

برومنسية كبيرة.. هكذا هنأت أحلام زوجها بالعام الجديد! (صورة)

Lebanon 24
31-12-2021 | 05:00
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وجهت الفنانة الإماراتية أحلام، رسالة رومانسية لزوجها، احتفالا بالعام الجديد، عبر حسابها الشخصي على انستغرام.

 

ونشرت أحلام صورة وهي تعانق زوجها وعلقت عليها كاتبة: ": كني على نار استنى اللقى بك، تشعل حريقة داخلي لين أجيك.. قلبي وروحي وعيني عند بابك، أبغي طريقة أشوفك وألتقيك وأشوف عيونك الحلوة.. وأحس القلب من جوه، يدق بسرعة وبقوة".

 

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)


 

يُذكر أن أحلام تزوجت من بطل الرالي القطري مبارك الهاجري عام 2003، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء، هم لولوة وفاطمة وفاهد.

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