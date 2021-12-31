برومنسية كبيرة.. هكذا هنأت أحلام زوجها بالعام الجديد! (صورة)

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام، رسالة رومانسية لزوجها، احتفالا بالعام الجديد، عبر حسابها الشخصي على انستغرام.

ونشرت أحلام صورة وهي تعانق زوجها وعلقت عليها كاتبة: ": كني على نار استنى اللقى بك، تشعل حريقة داخلي لين أجيك.. قلبي وروحي وعيني عند بابك، أبغي طريقة أشوفك وألتقيك وأشوف عيونك الحلوة.. وأحس القلب من جوه، يدق بسرعة وبقوة".

يُذكر أن أحلام تزوجت من بطل الرالي القطري مبارك الهاجري عام 2003، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء، هم لولوة وفاطمة وفاهد.