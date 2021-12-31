فنانة لبنانية تكشف العديد من أسرارها: أصبحت أكثر هدوءاً بعد الزواج!

حلت الفنانة كارول سماحة في أكثر من لقاء خلال الفترة الماضية لتشارك جمهورها احتفالات العيد، وكشفت عن العديد من أسرارها وجوانبها الشخصية لأول مرة للجمهور والتي سنكشف عنها من خلال نواعم.

وبحلقة خاصة عبر إذاعة إنرجي، أطلت كارول على الجمهور لتختتم معهم العام وتكشف عن أسرارها الخاصة والمهنية أيضاً، حيث بدأت بالحديث عن زوجها وليد مصطفى الذي فاجأها بالزواج على نغمات أغنية "أول ما قابلتك"، وكشفت عن أنها تغيرت بعد الزواج حيث أصبحت أكثر هدوءاً.

ثم تحدثت عن شعورها بالخجل تجاه أي لقب يلقبها به الجمهور أو الصحافة، وكونها فنانة محبوبة هو الأفضل بالنسبة إليها.

وكشفت عن تأثرها بماجدة الرومي في فترة مراهقتها، وأن الوفاء هو أكثر صفة إيجابية تتمتع بها.

أغنية جديدة

وأعلنت كارول سماحة عن إنهائها تصوير كليب جديد في تركيا على أن يُطرح في عام 2022 والأغنية تتحدث عن الفوضى في حياتنا.

وقالت كارول إن أغنية "شكرا" هي أكثر أغنية أحبتها في عام 2021، وكشفت عن سبب انسحابها من أغنية "توأم روحي" وعدم استكمال المشروع بسبب عدم اتفاقها مع موزع الأغنية، فقررت الانسحاب بكل ود واحترام.

ورأت ألبوم "كريسماس كارول" سيلاقي انتشاراً أكثر مع الوقت، وأنها تتلقى عروض تمثيل ولكن قليلة بسبب التخوف من لهجتها رغم أنها أتقنت اللهجة المصرية كثيراً.