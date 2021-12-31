المرأة

الاعلامية اللبنانية تبكي... وتوجه رسالة لطليقها مصطفى فهمي: "مش عايزة أشوف وجك تاني" (فيديو)

Lebanon 24
31-12-2021 | 11:00
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وجهت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، رسالة جديدة إلى طليقها الفنان المصري مصطفى فهمي، عبر مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تبكي، وتبدي صدمتها من تصرفات طليقها معها وحديثه ضدها.
 
وقالت فاتن في الفيديو: "عيب تنهش بلحمي، أنا كنت زوجتك، شرفك، ولو أنا هيك عشت معي ليه 6 سنين؟"
 
وأضافت وهي تبكي: "صدمتي فيك أكبر صدمة بحياتي كلها، وألمي ما إله حدود واللي حصل لي ولعائلتي بسببك ما بينوصف... بيكفي تحاربني وتستقوي علي وتتجبر علي.. وأنا ما نسيت لك الأيام الحلوة".
 
ودعت فاتن طليقها مصطفى فهمي، بإعطائها كافة حقوقها الشرعية وفقاً للشرع والقانون، معلقة: "أعطيني حقوقي بسلام واللي بيرضي الله ورسوله.. بدي حقوقي القانونية والشرعية ومش عايزة أشوف وجك تاني".
 
 
 
المصدر: فوشيا
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