المرأة

متابع يطلب رؤية ممثلة لبنانية... كيف ردّت الاخيرة؟ (صورة)

Lebanon 24
31-12-2021 | 16:00
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وجه أحد المتابعين رسالة للممثلة إلسا زغيب، طلب فيها من الاخيرة لقاءها في العام الجديد.
 
وقال المتابع: "صباح الخير، أنا بتمنى شوفك وإتصور معك بالـ2022، يا رب تتحقق هالأمنية".
فردّت عليه إلسا: "يا حبيبي طبعاً".
 
 
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