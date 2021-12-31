متابع يطلب رؤية ممثلة لبنانية... كيف ردّت الاخيرة؟ (صورة)

وجه أحد المتابعين رسالة للممثلة إلسا زغيب، طلب فيها من الاخيرة لقاءها في العام الجديد.

وقال المتابع: "صباح الخير، أنا بتمنى شوفك وإتصور معك بالـ2022، يا رب تتحقق هالأمنية".

فردّت عليه إلسا: "يا حبيبي طبعاً".