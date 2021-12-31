17
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
متابع يطلب رؤية ممثلة لبنانية... كيف ردّت الاخيرة؟ (صورة)
Lebanon 24
31-12-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه أحد المتابعين رسالة للممثلة إلسا زغيب، طلب فيها من الاخيرة لقاءها في العام الجديد.
وقال المتابع: "صباح الخير، أنا بتمنى شوفك وإتصور معك بالـ2022، يا رب تتحقق هالأمنية".
فردّت عليه إلسا: "يا حبيبي طبعاً".
مواضيع ذات صلة
نوال الزغبي تخطف أنظار المتابعين بإطلالتها الجديدة من تركيا
Lebanon 24
نوال الزغبي تخطف أنظار المتابعين بإطلالتها الجديدة من تركيا
01/01/2022 00:49:45
01/01/2022 00:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُلغي حفلها بعيد رأس السنة.. وتُفاجئ المتابعين بهذا الطلب: ادعولي!
Lebanon 24
فنانة لبنانية تُلغي حفلها بعيد رأس السنة.. وتُفاجئ المتابعين بهذا الطلب: ادعولي!
01/01/2022 00:49:45
01/01/2022 00:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة ميريام فارس تثير إعجاب المتابعين... كيف بدت؟ (صورة)
Lebanon 24
إطلالة ميريام فارس تثير إعجاب المتابعين... كيف بدت؟ (صورة)
01/01/2022 00:49:45
01/01/2022 00:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية ترأس اجتماعًا لضباط قوى الأمن لمتابعة قرار تطبيق إجراءات الوقاية وإقفال المؤسسات المخالفة
Lebanon 24
وزير الداخلية ترأس اجتماعًا لضباط قوى الأمن لمتابعة قرار تطبيق إجراءات الوقاية وإقفال المؤسسات المخالفة
01/01/2022 00:49:45
01/01/2022 00:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إلسا زغيب
متابع
الأكثر قراءة
في الـ 2022 هذه الأبراج ستسافر للعمل في الخارج.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
في الـ 2022 هذه الأبراج ستسافر للعمل في الخارج.. هل أنت من بينها؟
03:55 | 2021-12-31
31/12/2021 03:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تقديم استقالتها من "الجديد"... ليال سعد تغادر لبنان: "وعلى شو زعلانة؟" (صورة)
Lebanon 24
بعد تقديم استقالتها من "الجديد"... ليال سعد تغادر لبنان: "وعلى شو زعلانة؟" (صورة)
08:06 | 2021-12-31
31/12/2021 08:06:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"القوات" ابلغت المعنيين "إنهاء خدماتهم"
Lebanon 24
"القوات" ابلغت المعنيين "إنهاء خدماتهم"
01:45 | 2021-12-31
31/12/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يدخل لبنان.. مواطنون عرب في الواجهة والعينُ على "البترول الأبيض"!
Lebanon 24
الدولار يدخل لبنان.. مواطنون عرب في الواجهة والعينُ على "البترول الأبيض"!
10:00 | 2021-12-31
31/12/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثةٌ تهز بعلبك.. مجهولون يسلبون 10 آلاف دولار لعسكريين في الجيش!
Lebanon 24
حادثةٌ تهز بعلبك.. مجهولون يسلبون 10 آلاف دولار لعسكريين في الجيش!
10:48 | 2021-12-31
31/12/2021 10:48:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
14:00 | 2021-12-31
خيبة الأمل تصيب سيرين عبد النور على الصعد كافة
11:00 | 2021-12-31
الاعلامية اللبنانية تبكي... وتوجه رسالة لطليقها مصطفى فهمي: "مش عايزة أشوف وجك تاني" (فيديو)
08:00 | 2021-12-31
فنانة لبنانية تكشف العديد من أسرارها: أصبحت أكثر هدوءاً بعد الزواج!
05:00 | 2021-12-31
برومنسية كبيرة.. هكذا هنأت أحلام زوجها بالعام الجديد! (صورة)
03:28 | 2021-12-31
بتنورة قصيرة ممثلة لبنانية ترقص في الشانزليزيه.. والجمهور: مش بردانة؟ (فيديو)
02:00 | 2021-12-31
بفستان قصير من الجلد.. نوال بري تخطف الأنظار بإطلالتها شاهدوا كيف بدت (صور)
فيديو
في تصريح مُفاجئ.. منى واصف تختار هذه الممثلة اللبنانية زوجة لتيم حسن! (فيديو)
Lebanon 24
في تصريح مُفاجئ.. منى واصف تختار هذه الممثلة اللبنانية زوجة لتيم حسن! (فيديو)
08:00 | 2021-12-31
01/01/2022 00:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)
Lebanon 24
رئيس يرقص مع مغنيّة! (فيديو)
11:00 | 2021-12-30
01/01/2022 00:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة صينيّة تُطلق سيارة جديدة منافسة لـ"تويوتا"... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
Lebanon 24
شركة صينيّة تُطلق سيارة جديدة منافسة لـ"تويوتا"... تعرفوا إلى ميزاتها (فيديو)
11:00 | 2021-12-29
01/01/2022 00:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact