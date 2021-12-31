المرأة

كيف كانت حورية فرغلي يوم انتخبت ملكة جمال مصر قبل حوالي 20 سنة؟ (صورة)

Lebanon 24
31-12-2021 | 23:00
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة حورية فرغلي قبل حوالي 20 سنة وذلك يوم انتخبت ملكة جمال مصر لعام 2002.
يذكر أن حورية فرغلي بعد أن حصلت على اللقب تنازلت عنه وقتها بسبب شائعات تعرضت لها.
 
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حورية فرغلي

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