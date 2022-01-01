ملكة جمال لبنان مايا رعيدي تنشر صورة مثيرة من السرير!

نشرت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي تقرأ كتابا في سريرها. وقد لبست تنورة مثيرة قصيرة، وعلّقت قائلة: "إقرؤوا أكثر، تعلموا أكثر، أحبّوا أكثر".