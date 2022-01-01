المرأة

ملكة جمال لبنان مايا رعيدي تنشر صورة مثيرة من السرير!

Lebanon 24
01-01-2022 | 02:46
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نشرت ملكة جمال لبنان مايا رعيدي صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، وهي تقرأ كتابا في سريرها. وقد لبست تنورة مثيرة قصيرة، وعلّقت قائلة: "إقرؤوا أكثر، تعلموا أكثر، أحبّوا أكثر".
 
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مايا رعيدي

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