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المرأة
ملكة جمال لبنان السابقة تستذكر سنة 2021 بالمايوه مع زوجها في بحر المكسيك! (صورة)
Lebanon 24
01-01-2022
|
05:00
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استذكرت ملكة جمال لبنان السابقة روزاريتا طويل سنة 2021، بنشر صور عبر خاصية "ستوري" من إصابتها وزوجها بفيروس "كورونا"، إلى التغلّب على المرض، والسفر إلى المكسيك، حيث أمضيا عطلة على شاطىء البحر.
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روزاريتا طويل
بحر
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