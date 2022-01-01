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المرأة
ريتا حرب تودّع الـ2021 من داخل غرفتها في المستشفى: "آخر كوب قهوة لي" (صورة)
Lebanon 24
01-01-2022
|
08:00
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ودّعت الاعلاميّة والممثلة ريتا حرب سنة 2021 وهي داخل غرفتها في المستشفى في تركيا، حيث تتلقى العلاج، على اثر إصابتها بحادث سيرٍ.
وظهرت وهي تحمل قوب قهوة، وقالت لمتابعيها: "آخر كوب قهوة لي هذه السنة".
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