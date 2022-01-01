ريتا حرب تودّع الـ2021 من داخل غرفتها في المستشفى: "آخر كوب قهوة لي" (صورة)

ودّعت الاعلاميّة والممثلة ريتا حرب سنة 2021 وهي داخل غرفتها في المستشفى في تركيا، حيث تتلقى العلاج، على اثر إصابتها بحادث سيرٍ.

وظهرت وهي تحمل قوب قهوة، وقالت لمتابعيها: "آخر كوب قهوة لي هذه السنة".