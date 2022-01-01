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المرأة
شيرين عبد الوهاب: حلاقة شعري شجعت محاربات السرطان
Lebanon 24
01-01-2022
|
11:00
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حلت الفنانة شيرين عبدالوهاب ضيفة على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في حلقة رأس السنة من برنامجها "صاحبة السعادة"، حيث تكلمت عن العديد من أمورها الشخصية، والفترة الصعبة التي مرت بها مؤخرًا، والتي تسببت في اتخاذها قرار حلاقة شعرها بالكامل، بعد انفصالها عن الفنان حسام حبيب.
وقالت إنها بعد اتخاذ قرار إزالة شعرها بالكامل، للتعبير عن الحالة النفسية السيئة التي تشعر بها، تلقت دعمًا كبيرًا من مصابات السرطان، اللاتي دعمنها بشكل كبير.
وتابعت: "يا رب يشفي محاربات مرضى السرطان لأنهم حسوا إنهم مش مكسوفين من شكلهم، بعد ما حلقت".
المصدر: لها
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