المرأة

كايلي جينر تستعرض حملها بهذا الشكل (صورة)

Lebanon 24
01-01-2022 | 11:28
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نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي الأميركية كايلي جينر، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، استعرضت من خلالها حملها.
وظهرت كايلي بصورة جانبية، وهي ترتدي كروب توب كاشفة عن بطنها الكبير، ومفتوحة عند منطقة الصدر بشكل لافت.
 
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كايلي جينر

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