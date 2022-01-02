ظهرت بفستان مُثير.. سيرين عبد النور تُقبل زوجها لمعايدته بالعام الجديد (فيديو)

استقبلت الفنانة سيرين عبد النور العام الجديد مع زوجها فريد رحمة وعدد من أصدقائها في سهرة خاصة.

ونشرت سيرين عدداً من الفيديوهات عبر خاصيّة "ستوري" على صفحتها على تطبيق "انستغرام".

وتألقت سيرين بفستان أسود مُثير وقصير من دون أكمام، ونسقت معه حذاء عالياً أسود اللون، وظهرت بشعر طويل منسدل على اكتافها.

وظهرت سيرين في أحد الفيديوهات وهي تقبّل زوجها لمعايدته بحلول العام الجديد.