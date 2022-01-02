المرأة

هذه العلامات على بشرتكِ تحذّركِ من غسول الوجه الذي تستخدمينه!

Lebanon 24
02-01-2022 | 08:00
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ما لا شك فيه، أن تنظيف البشرة بالغسول المناسب هو أحد أهم خطوات روتين العناية بالوجه، فهو يساعد على تنظيف البشرة من العمق والتخلص من الأوساخ العالقة في المسام، كما أنه يعزز توهج الجلد. لكن هل كنتِ تعلمين أن هذه الخطوة ممكن أن تكون مضرّة لبشرتكِ؟ كيف؟ عندما تظهر بعض العلامات على وجهكِ بعد استخدام غسول الوجه مثل الجفاف، الإحمرار وغيرهما، هذا يدل على أنكِ تستخدمين غسول وجه غير مناسب لوجهكِ. لذا، في هذا المقال سنقدّم لكِ جميع العلامات التي تدل على أن غسول الوجه يضر ببشرتكِ.


1- جفاف البشرة
إذا شعرتِ أن بشرتكِ مشدودة جداً وجافة بعد غسل وجهكِ، فهذا يعني أن غسول الوجه الذي تستخدمينه غير مناسب لكِ ويضرّ ببشرتكِ. يسبب غسول الوجه الجفاف، عندما يكون يحتوي على مواد قاسية على الجلد تعمل على إزالة الزيوت من الوجه مما يسبب الجفاف الشديد بعد فقدان الماء من الجلد.

2- تهيّج البشرة
إذا أصبح وجهك شديد الإحمرار وأُصبتِ بالحكّة بعد استخدام غسول الوجه، فهذا يعني أنه يحتوي على مكونات تهّيج بشرتكِ ولا تناسبها. لذا، عليكِ في حالة كهذه التوقف عن استخدام هذا الغسول واستشارة طبيب الجلد المختصّ ليمنحكِ أفضل نوع غسول لبشرتكِ، وذلك تجنباً لتفاقم مشاكل البشرة الأخرى.

3- ظهور واضح للمسام
إن استخدام غسول الوجه الخاطئ يساهم بتضخم المسام، الأمر الذي يساهم بتراكم الأوساخ داخلها وظهور البثور في ما يلي. لذا، إن ظهور المسام بطريقة واسعة جداً، هو عبارة عن علامة تحذيرية كي تبدّلي غسول الوجه الذي تستخدمينه.

4- ظهور شوائب على كريات القطن
إذا قمت بمسح بشرتكِ بقطن بعد تنظيفها بغسول الوجه، ولاحظتِ وجود أوساخ ورواسب عليها، فهذا يعني أن غسول الوجه الذي تستخدمينه لا ينظّف بعمق وغير مناسب لكِ، ويترك أثاراً من الأوساخ عالقة على البشرة.
المصدر: جمالك
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