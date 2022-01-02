16
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
هذه العلامات على بشرتكِ تحذّركِ من غسول الوجه الذي تستخدمينه!
Lebanon 24
02-01-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ما لا شك فيه، أن تنظيف البشرة بالغسول المناسب هو أحد أهم خطوات روتين العناية بالوجه، فهو يساعد على تنظيف البشرة من العمق والتخلص من الأوساخ العالقة في المسام، كما أنه يعزز توهج الجلد. لكن هل كنتِ تعلمين أن هذه الخطوة ممكن أن تكون مضرّة لبشرتكِ؟ كيف؟ عندما تظهر بعض العلامات على وجهكِ بعد استخدام غسول الوجه مثل الجفاف، الإحمرار وغيرهما، هذا يدل على أنكِ تستخدمين غسول وجه غير مناسب لوجهكِ. لذا، في هذا المقال سنقدّم لكِ جميع العلامات التي تدل على أن غسول الوجه يضر ببشرتكِ.
1- جفاف البشرة
إذا شعرتِ أن بشرتكِ مشدودة جداً وجافة بعد غسل وجهكِ، فهذا يعني أن غسول الوجه الذي تستخدمينه غير مناسب لكِ ويضرّ ببشرتكِ. يسبب غسول الوجه الجفاف، عندما يكون يحتوي على مواد قاسية على الجلد تعمل على إزالة الزيوت من الوجه مما يسبب الجفاف الشديد بعد فقدان الماء من الجلد.
2- تهيّج البشرة
إذا أصبح وجهك شديد الإحمرار وأُصبتِ بالحكّة بعد استخدام غسول الوجه، فهذا يعني أنه يحتوي على مكونات تهّيج بشرتكِ ولا تناسبها. لذا، عليكِ في حالة كهذه التوقف عن استخدام هذا الغسول واستشارة طبيب الجلد المختصّ ليمنحكِ أفضل نوع غسول لبشرتكِ، وذلك تجنباً لتفاقم مشاكل البشرة الأخرى.
3- ظهور واضح للمسام
إن استخدام غسول الوجه الخاطئ يساهم بتضخم المسام، الأمر الذي يساهم بتراكم الأوساخ داخلها وظهور البثور في ما يلي. لذا، إن ظهور المسام بطريقة واسعة جداً، هو عبارة عن علامة تحذيرية كي تبدّلي غسول الوجه الذي تستخدمينه.
4- ظهور شوائب على كريات القطن
إذا قمت بمسح بشرتكِ بقطن بعد تنظيفها بغسول الوجه، ولاحظتِ وجود أوساخ ورواسب عليها، فهذا يعني أن غسول الوجه الذي تستخدمينه لا ينظّف بعمق وغير مناسب لكِ، ويترك أثاراً من الأوساخ عالقة على البشرة.
المصدر: جمالك
تابع
الأكثر قراءة
جميل السيد يكشف موعد انخفاض سعر الدولار.. هذا ما قاله
Lebanon 24
جميل السيد يكشف موعد انخفاض سعر الدولار.. هذا ما قاله
06:02 | 2022-01-02
02/01/2022 06:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج تملك "الحاسة السادسة" لا يمكن خداعها.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج تملك "الحاسة السادسة" لا يمكن خداعها.. هل أنت من بينها؟
00:30 | 2022-01-02
02/01/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"راحت السكرة واجت الفكرة".. إقفال عام بعد الأعياد؟
Lebanon 24
"راحت السكرة واجت الفكرة".. إقفال عام بعد الأعياد؟
03:30 | 2022-01-02
02/01/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريو باسيل يُقبل زوجته الروسية الشقراء.. وجمالها حديث المواقع (صور)
Lebanon 24
ماريو باسيل يُقبل زوجته الروسية الشقراء.. وجمالها حديث المواقع (صور)
03:00 | 2022-01-02
02/01/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 60 عاماً.. "كنافة جان" الشهيرة الى الإقفال!
Lebanon 24
بعد 60 عاماً.. "كنافة جان" الشهيرة الى الإقفال!
00:46 | 2022-01-02
02/01/2022 12:46:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
11:00 | 2022-01-02
6 معلومات يجب أن تعرفيها عن زوجك
09:53 | 2022-01-02
بعد روب الاستحمام والتشبه بوالدتها.. زينب ابنة هيفا وهبي تطل بالاسود القصير للمرة الاولى (فيديو)
05:00 | 2022-01-02
ايميه صياح تظهر من دون ماكياج وتنشر صورة مع والدتها.. هل تشبهها؟
04:30 | 2022-01-02
رجال هذه الأبراج يمكن ان يحبوا ويتزوجوا أكثر من امرأة.. احذري منهم
04:00 | 2022-01-02
هكذا استقبلت جيسيكا عازار العام الجديد مع زوجها في لندن (فيديو)
03:00 | 2022-01-02
مُجدداً لاميتا فرنجية تُثير الجدل بجرأتها.. ظهرت داخل حمام سونا (صور)
فيديو
خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2022-01-02
02/01/2022 19:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات مايك فغالي لعام 2022.. هذا ما قاله عن الدولار ولبنان وسوريا (فيديو)
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات مايك فغالي لعام 2022.. هذا ما قاله عن الدولار ولبنان وسوريا (فيديو)
02:00 | 2022-01-02
02/01/2022 19:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب: حلاقة شعري شجعت محاربات السرطان
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب: حلاقة شعري شجعت محاربات السرطان
11:00 | 2022-01-01
02/01/2022 19:30:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact