رجال هذه الأبراج يمكن ان يحبوا ويتزوجوا أكثر من امرأة.. احذري منهم

بعض الرجال لا يستطيعون الاكتفاء بحب امرأة واحدة فقط، فقد يميل قلب البعض لحب أكثر من واحدة، ما يدفعه إلى الزواج منهن، ما يتسبب في شعور الغيرة بين زوجاته اللواتى يؤكد لهن مرارًا وتكرارًا بأنه يكن لهن نفس مقدار الحب وهذا قد يكون صحيحاً، حيث أشار موقع "bustle" إلى أن مواليد بعض الأبراج الفلكية وهم الجوزاء والميزان والحوت، يمكن لرجالهم أن يحبوا أكثر من امرأة في وقت واحد وذلك لعدة أسباب، تعرفوا إليها:

برج الجوزاء

يعتبر برج الجوزاء من الأبراج الهوائية، المعروفة بتقلبها المزاجي، الذى يجعلها عبارة عن شخصين مختلفين، ويمكن لكلاً منهما أن تحب واحدة حيث يمكن لشخصيته الانطوائية أن تحب امرأة وشخصيته المنفتحة أن تحب أخرى في وقت واحد، لذلك لديه استعداد للجمع بين أكثر من زوجة في وقت واحد.

برج الميزان

يحكم كوكب الزهرة برج الميزان، الذي يعتبر الكوكب المسئول عن الحب والرومانسية، لذلك يعتبر برج الميزان من الأبراج الرومانسية التي تبذل الكثير من الجهد لتقوية علاقتها بشريك حياتها، لكنه يمكن أن يجد نفسه مع أكثر من حبيبة أو زوجة في وقت واحد، لكنه لا يحبهما بنفس المقدار مثلما يفعل الجوزاء، لذلك لا يطبق العدل عند زواجه من أكثر من واحدة بالرغم من إن صفاته الأساسية هي تطبيق العدل والمساواة.

برج الحوت

يعتبر برج الحوت من الأبراج العاطفية والرومانسية التي تفضل في الكثير من الأحيان أن تعيش قصص الحب في خيالها، لذلك فأنه يمكن أن يقع في حب أي شخص يقابل في حياته، ويمكنه أن يعدد في زوجاته، ويساوي بينهم في المشاعر، وذلك لعاطفيته الشديدة ورومانسيته التي تجعله أيضاً يستمر في الزواج منهم ويعمل طوال الوقت على تقوية علاقته بهم .