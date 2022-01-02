6 معلومات يجب أن تعرفيها عن زوجك

من المهم أن تكون علاقتك بزوجك عميقة، أن تفهميه وتشعري به وتعرفي أفضل طرق التواصل معه، وحتى تتمكني من توطيد علاقتك به، يجب أن تعرفي عنه المعلومات التي تساعدك على التوغّل في أعماقه.تابعي القراءة وتعرفي إلى المعلومات المهمة التي يجب أن تعرفيها عن زوجك.1- لغة الحب التي يستقبلهالكل شخص لغة حب خاصة به، وهي التي يستقبلها وتعمل معه، لذا عليكِ معرفة لغة الحب التي يستقبلها زوجك، واستغليها للتقرب منه.فكري في أكثر الطرق التي يفضلها زوجك في التعبير عن حبه لكِ، مثلآً قضاء الوقت معاً، التواصل الحميمي، الأحاديث الطويلة، الهدايا، الخدمات، الكلمات الرقيقة. وغالباً لغة الحب التي يستقبلها زوجك، ستكون هي نفس لغة الحب التي يستخدمها للتقرب منكِ.2- طموحه وأهدافهيجب أن تعرفي خطط زوجك المستقبلية وطموحاته والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، حتى تقدمي له الدعم المطلوب، وتشجعيه على تحقيق أحلامه.3- الأشياء التي تشعره بالاستمتاعشعور زوجك بالاستمتاع هو ما يمده بالطاقة الإيجابية ويساعده على الاستمرار في الكفاح من أجل الأسرة، لذا ابحثي عن الأشياء التي تشعر زوجك بالاستمتاع، ووفريها له، حتى لو كانت مجرد الاسترخاء في المنزل وقضاء وقت بمفرده.4- الأشياء التي تضحكهالضحك يخفف التوتر والضغط، لذا احرصي على توفير جو مرح ومبهج في المنزل، وأن تستمتعي معه بالضحك والمرح.5- الأشياء التي تشعره بالتقدير والاحترامشعور زوجك أنكِ تحترمينه وتقدرين وجوده، يشعره بأهميته لديكِ، ويزيد ثقته بنفسه، ويدفعه لبذل المزيد من الجهد من أجلكِ ،فاحرصي على إظهار احترامك وتقديرك لزوجك، وامتنانك لكل ما يفعله من أجلكِ.6- الأشياء التي تزعجه في علاقتكمامعرفة الأشياء التي تزعج زوجك في علاقتكما، تساعدك على إصلاح المسار، وتحسين حياتكما معاً، لذا استمعي جيداً لزوجك عندما يتحدث عن السلبيات التي يعاني منها، وابذلي الجهد للتخلص من الأمور التي تسبب له الإزعاج.