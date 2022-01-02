أنغام تُعلن وقت اعتزالها وتكشف أمنيتها!

حلت الفنانة أنغام ، ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس"مع الدمية أبلة فاهيتا والمُذاع عبر فضائية "ON E"، بمناسبة رأس السنة.وعرضت أبلة فاهيتا"، صورا مختلفة للفنانة أنغام أثناء غنائها في الحفلات، لتعقب "أنغام"، قائلة: "ببقى عايزه أحضن الجمهور"، وسألتها فاهيتا: "لو ربطنا إيدك مش هتعرفي تغني"، لترد أنغام: "لا مش هعرف أغني"، متابعة: "مش ببص للجمهور كتير وأنا بغني على المسرح، علشان لو حد اتكلم مع حد ممكن يشتتني".وأكدت أنغام، أن ابنها الكبير يبلغ من العمر 24 عاما، وابنها الثاني يبلغ من العمر 16 عاما ، مؤكدة أنها تتمنى أن يتزوج ابنها الأكبر وتصبح جدة وهي في سن مبكرة".وكانت المطربة أنغام كشفت عند أول أجر تقاضته،كان 70 جنيها، وحصلت عليه من الإذاعة المصرية بعد تسجيل أول أغنية.وقالت أنغام: أنها ستعتزل إذا شعرت بأن صوتها لم يعد بنفس القوة.