سقطت ملابسها على المسرح... مايلي سايرس تتعرض لموقف محرج في حفلتها! (فيديو)

تعرضت المغنية الأميركية مايلي سايرس لموقف محرج خلال إحيائها حفل ليلة رأس السنة في نيويورك.

وكانت مايلي تغني أغنية Party in the USA وترقص على المسرح، وفجأة سقطت ملابسها العلوية، لكنها تداركت الموقف واستمرت في الغناء وهي تعود سريعا إلى الخلف وظهرها إلى الكاميرات.

لتظهر بعدها وهي ترتدي "بليزر" باللون الأحمر مفتوح وتقول: "الجميع ينظر إلى الآن بالتأكيد.. لا زلت أرتدي معظم الملابس التي ارتديتها على خشبة المسرح".