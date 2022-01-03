أمل بوشوشة تلفت الأنظار بفستان أحمر قصير.. وزوجها اللبناني حديث المواقع بوسامته (صور)

احتفلت الفنانة الجزائرية أمل بو شوشة بحلول العام الجديد في بيروت، ونشرت صورا للمناسبة على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت أمل بفستان أحمر قصير بفتحة v ، واعتمدت تسريحة الشعر الشينيون، وماكياجا ناعما.

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A post shared by Amel Bouchoucha - امل بوشوشة (@amelbouchoucha)





وظهرت في إحدى الصور مع زوجها رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة، وقد لفت المتابعون وسامته.