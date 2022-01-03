المرأة

أمل بوشوشة تلفت الأنظار بفستان أحمر قصير.. وزوجها اللبناني حديث المواقع بوسامته (صور)

Lebanon 24
03-01-2022 | 03:17
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احتفلت الفنانة الجزائرية أمل بو شوشة بحلول العام الجديد في بيروت، ونشرت صورا للمناسبة على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت أمل بفستان أحمر قصير بفتحة v ، واعتمدت تسريحة الشعر الشينيون، وماكياجا ناعما.

A post shared by Amel Bouchoucha - امل بوشوشة (@amelbouchoucha)


 
 

وظهرت في إحدى الصور مع زوجها رجل الأعمال اللبناني وليد عواضة، وقد لفت المتابعون وسامته.

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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