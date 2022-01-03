مبلغ "خيالي" حصده فستان ياسمين صبري ليلة رأس السنة

سعر فستان ياسمين صبري من أكثر المواضيع التي سُلطت عليها الأضواء خلال ليلة رأس السنة. فمن المعروف أنّ النجمة المصرية تحرص كثيراً على إختيار الفساتين والملابس بدقة لإطلالاتها الرسمية وحتى اليومية منها. وليست المرّة الأولى التي تُبهر بها ياسمين الجمهور بروعة الأكسسوارات، ستايل اللوك، المكياجات وغيرها من التفاصيل، بالرغم من الإنتقادات التي تواجهها كثيراً على السوشيل ميديا.



لليلة رأس السنة تألقت الممثلة ياسمين صبري بفستانٍ فضي رمادي لمّاع، بقصة شيك من تصميم الكسندر فوتييه. وأضافت معه المعطف الفرو بلوني الأسود والبني. فيما تناسق الحذاء مع بريق الفستان، حيث اختارته النجمة مرصّعاً بالاحجار اللمّاعة.

وقد نشرت صورها بالاضافة الى صورة مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتمنّت لمتابعيها والجمهور المصري والعربي سنة جديدة سعيدة.

أمّا عن سعر فستان ياسمين صبري في ليلة رأس السنة فقد بلغ 5550 دولاراً أميركياً. لذا وصفه المتابعون بالرقم الخيالي، فيما رأى البعض أنّه بالنسبة لستايل الفستان فهو عادي وتكلفته باهظة.