مبلغ "خيالي" حصده فستان ياسمين صبري ليلة رأس السنة

سعر فستان ياسمين صبري من أكثر المواضيع التي سُلطت عليها الأضواء خلال ليلة رأس السنة. فمن المعروف أنّ النجمة المصرية تحرص كثيراً على إختيار الفساتين والملابس بدقة لإطلالاتها الرسمية وحتى اليومية منها. وليست المرّة الأولى التي تُبهر بها ياسمين الجمهور بروعة الأكسسوارات، ستايل اللوك، المكياجات وغيرها من التفاصيل، بالرغم من الإنتقادات التي تواجهها كثيراً على السوشيل ميديا.
وقد نشرت صورها بالاضافة الى صورة مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وتمنّت لمتابعيها والجمهور المصري والعربي سنة جديدة سعيدة.
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A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)
A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)