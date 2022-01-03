المرأة

3 عادات بسيطة تحسّن حياتك الزوجية

Lebanon 24
03-01-2022 | 11:00
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الزواج علاقة طويلة الأمد تحتاج إلى بذل الجهد للحفاظ على استقرارها ونجاحها، ولكن الأمر ليس معقداً، فعبر بعض العادات البسيطة، يمكنكِ الحصول على حياة زوجية سعيدة ومستقرة، مليئة بالحب والاطمئنان. تابعي القراءة وتعرفي إلى أهم 3 عادات تساعدك على تحسين حياتك الزوجية، ولا تحتاج إلى الكثير من الوقت أو التكاليف.
 
1- عاملي زوجك كصديق أو زميل عمل
فكري في الطريقة التي تتعاملين بها مع أصدقائك، التواصل، الاهتمام، الإنصات للحديث، حسن الظن، التسامح، وغيرها من الأساليب التي تساعدك على كسب ود أصدقائك، والتي يمكنكِ استخدامها ببساطة مع زوجك، لتحصلي على المزيد من الحب والتفاهم.
أيضاً تعاملك مع زملاء العمل، التي تتسم باللطف والهدوء والمجاملات، فكري لو تعاملين زوجك بنفس الطريقة، بالتأكيد سيكون سعيداً بكل هذا اللطف، وسوف ينعكس هذا على تعامله معكِ.
 
2- اعترفي بأخطائك وتحلي بثقافة الاعتذار
الكثير من المشاكل الزوجية تتفاقم بسبب رفض أحد الطرفين الاعتراف بخطئه، وعدم التحلي بالتواضع الذي يساعده على الاعتذار.
عندما تحدث مشكلة بينك وبين زوجك، لا تفكري في خطأ زوجك وحسب، بل فكري أيضاً في نصيبك من مسؤولية الخلاف، والخطأ الذي وقعتِ فيه.
عندما تدركين خطأك، لا تترددي في الاعتذار بطريقة صريحة وواضحة، مع إظهار نيتك في عدم تكرار الخطأ، ورغبتك في التصالح مع زوجك وإنهاء الخلاف.
إذا كان زوجك هو المخطئ، ويرفض الاعتراف بالخطأ والاعتذار عنه، فتحدثي معه عن ضرورة الاعتذار لتصفية الخلافات بينكم.
هذه الطريقة سوف تجنبكم الضغائن، وتساعد على تصفية الخلافات أولاً بأول، وبالتالي تصبح العلاقة بينكما أكثر هدوءاً وتفاهماً.
 
3- تحلي باللطف
فكري في تعامل زوجك معكِ، بالتأكيد ترغبين في أن يكون لطيفاً وهادئاً، بالتالي عليكِ أن تتعاملي معه بنفس الطريقة.
توقفي عن الصراخ والعصبية، وتحلي باللطف والهدوء، سوف يساعدك اللطف في الحصول على كل ما تريدين، ولكن بذكاء، ومع الحفاظ على حياة زوجية سعيدة ومستقرة.
المصدر: نواعم
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