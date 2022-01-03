قمر تُحدث ضجة بعرض صور ابنتها للمرة الأولى

بعد الجدل الذي أثارته خلال فترة حملها بمولودها الثاني من دون الكشف عن زواجها وهوية زوجها، عرضت المغنية قمر في بداية العام الحالي الصور الأولى لابنتها التي أطلقت عليها اسم "لونا".

ونشرت قمر مقطع فيديو وصورة للطفلة عبر خاصية "الستوريز" الملحقة بحسابها في تطبيق "إنستغرام"، وظهرت فيه وهي تلاعب بمحبة ابنتها التي لفتت الأنظار بجمال ملامحها التي تشبه الى حدّ كبير ملامح أخيها "جيمي" لناحية لون البشرة والعينين.

وحرصت قمر على نشر صورتها في مرحلة الطفولة، وسألت متابعيها عمّا إذا كانت الطفلة تشبهها، فأكدت غالبية الإجابات الشبه بينهما، بينما ألصقت بعض الصفحات صور "لونا" مع "جيمي" خلال المرحلة العمرية نفسها لملاحظة الشبه الكبير بينهما.