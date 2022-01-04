للمرة الأولى المذيعة اللبنانية تُظهر ملامح ابنتها بوضوح.. نسخة مصغرة عنها! (صور)

فاجأت المذيعة ريا أبي راشد متابعيها على تطبيق "إنستغرام" بنشر مجموعة من الصور العائلية ظهرت فيها مع زوجها وابنتها "لولا" من دون أن تحتضنها لإخفاء ملامحها كما تفعل في العادة.

وأظهرت ريا ملامح طفلتها الوحيدة بشكل واضح لأول مرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وهو ما تفاعل معه الجمهور بحماسة، ولفتت الطفلة الأنظار بملامحها الجميلة وحركاتها العفوية، حيث أكدت غالبية التعليقات أنها نسخة مصغّرة عن والدتها لناحية الملامح ولون البشرة والشعر.

وكانت ريا تحرص على إبقاء صور ابنتها بعيدة عن الإعلام، ولكن هذه المرة وبمناسبة الاحتفال برأس السنة 2022 أظهرت ملامحها وقدّمت التهنئة لمتابعيها ومحبيها وكتبت على الصور: "عام جديد سعيد من عائلة كامارانو، أتمنى عام 2022 أفضل على الإطلاق".