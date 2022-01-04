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المرأة
مايا دياب تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش.. ردّة فعلها غير متوقعة!
Lebanon 24
04-01-2022
|
05:00
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فجرت الفنانة اللبنانية مايا دياب، مفاجأة من العيار الثقيل، وكشفت عن تفاصيل تعرضها للتحرش أثناء إحيائها إحدى حفلاتها.
وقالت «دياب» خلال لقائها ببرنامج «بصراحة مع»: «أنا اتعرضت للتحرش في حفلة من حفلاتي ومش هقول البلد اللي كان فيها الحفلة، بس أنا نزلت من المسرح، وفي أيد أتمدت على مكان حساس في جسمي، ولفيت وقعدت أصرخ، وقولت هو دا وجبوه، وضربته برجلي على وشه وارتحت لما خدت حقي».
وأضافت: «وكنت لابسه فستان مقفول وكبير، وكان فستان زي بتوع أميرات ديزني يعني مفهوش أي حاجة ملفتة، وعيب أني أقول لبسي لأن دا مش مبرر بس أنا بحكي».
المصدر: المصري اليوم
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