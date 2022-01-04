المرأة

بقميص نوم مكشوف.. مغنية لبنانية تعلن إصابتها بكورونا وتسأل: " ليه الكل بدو ينحجر معي"! (فيديو)

Lebanon 24
04-01-2022 | 03:36
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نشرت عارضة الأزياء والمغنية دومينيك حوراني فيديو عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه بملابس نوم جريئة.

 

وظهرت دومينيك بقميص نوم زهري اللون مفتوح عند منطقة الصدر، وبماكياج كامل.

 

وتساءلت دومينيك عن سبب طلب الجميع بالحجر المنزلي معها إثر إصابتها بفيروس كورونا، وقالت في التعليق: "ليه كل ما قول لحدا عندي كوفيد بقول وينك بدي انحجر معك؟ شو بعمل لارتاح لحالي شوي يعني؟ عن جد أنا خيفانة عليكم".

 

 

المصدر: تركيا الآن
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