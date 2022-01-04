مايا دياب تبكي على الهواء.. وتتذكر تفاصيل مؤلمة عاشتها (فيديو)

شاركت كل من الفنانة نيللي كريم والفنانة مايا دياب، في برنامج "بصراحة مع" حيث حاور كل منهما الآخر.

وٍسألت مايا دياب، زميلتها الفنانة نيللي كريم عن تصرّفها، إذا لم يوافق أولادها على زواجها من لاعب الإسكواش هشام عاشور، لترد الأخيرة عليها بشفافية، مؤكدة أنها لا تأخذ برأي أحد، ومنذ الزيجة الأولى لها وهي تتبع هذا الأسلوب، مشيرة إلى أنها تزوجت من دون علم أسرتها خوفاً من عدم موافقتها.

وخلال الحلقة، تسببت نيللي في بكاء مايا على الهواء، بعدما ذكرت لها انفجار مرفأ بيروت، إذ بكت الأخيرة وهي تستحضر تفاصيل ذلك اليوم الأليم.

وقالت: "أكثر حدث مؤلم حدث في قلبي هو انفجار مرفأ بيروت، أعتقد أنا والكثير من اللبنانيين انكسرنا، ومن الصعب أن نتخطاه ولن أتخطاه طوال حياتي".

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وأضافت: "حدث الانفجار وبيتي تدمّر ككل الناس، وأنا الحمد لله أقلهم، لكن ما حدث كان فاجعة، والهروب كان بشعاً، وخرجنا من دون ملابس وسط الدمار والدم... دمروا لبنان".