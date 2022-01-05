بينهن شيرين ومايا دياب... نجمات يبحثن عن أمومة اللحظات الأخيرة بهذه الطريقة

أحيانا تعيق النجومية تنفيذ حلم الأمومة لدى الكثير من الفنانات، ففجأة يجدن أنفسهن دون أبناء كما حدث مع نجمات كثر مثل نبيلة عبيد ويسرا ولبلبة، ولكن الآن مع تقدم العلم أصبح الحل هو "تجميد البويضات" وهناك من بين الفنانات من أيدن هذه الطريقة وأخريات قمن بها بالفعل.تجميد البويضات أو حفظها بالتبريد هي عملية يتم فيها استخراج بويضات المرأة وتجميدها لتخزينها كطريقة للحفاظ على القدرة الإنجابية لدى النساء في سن الإنجاب.وكشفت هيئة الإخصاب البشري والأجنة (HFEA) في المملكة المتحدة أن نسبة نجاح هذه العملية تقدر بنحو واحدة من كل خمس حالات، وذلك في 2020.وأعلنت الفنانة مايا دياب مؤخرا خضوعها لتجميد بويضاتها، وقالت: "محدش عارف الدنيا هيحصل فيها إيه، خصوصا إن هناك تأخر في سن الزواج، والسيدات حاليًا يعملن ويعتمدن على أنفسهن، وتجميد البويضات يعطي فرصة لروح أخرى تعيش حتى بعد موتي وتحلل جسدي".وشجعت مايا السيدات على الخضوع لمثل هذه العمليات.ومن بين النجمات اللواتي خضعن أيضا لتجميد البويضات كانت شيرين عبد الوهاب، التي أكدت في مكالمتها مع نضال الأحمدية أنها سافرت إلى الولايات المتحدة من أجل تجميد البويضات الخاصة بها بأجود حالاتها لكن الإجراءات كانت صعبة للغاية وكان يجب أن تحتفظ بالبويضات وحدها ولكن حسام حبيب أصر أن تحتفظ بها بالأجنة الخاصة به، مضيفة "أنا مش عايزة أخلف منه خلاص".مايا دياب وشيرين لم تكن الوحيدتان اللتان أيدتا هذا الحل، فهناك الكثيرات من بينهن:للفنانة شمس الكويتية العديد من الأفكار والآراء المثيرة للجدل، وكانت من الأوائل الداعمات لتجميد البويضات، حيث كشفت عن ذلك خلال أحد اللقاءات الإعلامية، ولفتت إلى أنّ هناك فتاوى عديدة تؤكد أن تجميد البويضات حلال شرعا ويجوز فعل ذلك.