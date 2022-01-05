المرأة

نصائح للحفاظ على نضارة البشرة في فصل الشتاء

Lebanon 24
05-01-2022 | 16:00
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خلال فصل الشتاء تفقد البشرة نضارتها وإشراقتها بسبب الطقس البارد الذي يؤدي الى جفاف بشرة الجسم وتشققها نتيجة تغيّر الطبيعة، لذلك تكون العناية ضرورية للحفاظ على مرونتها ونعومتها.

في الحقيقة هناك الكثير من الكريملت والمنتجات التي يمكن تطبيقها لحماية البشرة ولكن من المهم التركيز على النظام الغذائي المتوازن الذي يعمل على تحسين صحة البشرة من الداخل إلى الخارج.

كذلك من المهم استخدام المنظف المناسب لنوع بشرتك، ويعتبر المنظف من أهم أدوات الحفاظ على نضارة البشرة، لذلك احرصي على عدم استخدام الكثير من منتجات العناية بالبشرة دفعة واحدة، لأنه يعتبر خطر وقاسٍ على الجلد، مما يؤدي إلى جفاف البشرة وانسداد المسام.

ومن اساسيات العناية بالبشرة الحرص على ترطيبها باستمرار، مع تجنب المستحضرات ذات العطور الثقيلة.

الى ذلك من المهم تجنب التعرض المباشر للحرارة، فالاقتراب الشديد من المدافئ والمياه الساخنة، يمكن أن يضر بشرتك، لأنه يسبب الالتهاب وانهيار الكولاجين.
المصدر: لها
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