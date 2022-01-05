أنغام ترفض لقاء أصالة

على الرغم من النجاح الكبير الذي حققته حفلة نهاية السنة الميلادية في الرياض، وتمكن هيئة الترفيه بالتعاون مع شركة روتانا من جمع 16 فنانًا في حفل واحد ومن بينهم أنغام، أصالة، نوال الكويتية، محمد عبده، ماجد المهندس، وغيرهم ..لوحظ من خلال الفيديوهات المصورة المنتشرة على مواقع التواصل أن الفنانة أنغام آثرت التباعد عن الفنانة أصالة، وهذا يعني أن الخلاف أو الجفاء بين الطرفين لا يزال قائمًا، في وقت تؤكد كل المعلومات أن أصالة نصري حاولت بعيد طلاقها من طارق العريان مصالحة أنغام بكل الوسائل، وقالت في مقابلة أنه لو اضطرها الامر ستذهب إلى منزل أنغام ومصالحتها وازالة كل سوء التفاهم الذي حصل بعد إعلان زواج أنغام من الموزع الموسيقي احمد ابراهيم المتزوج أصلاً من سالي ابنة شقيقة طارق العريان وما ترتب على هذا الزواج من غضب عائلة العريان وتضامن أصالة مع العائلة بوجه صديقتها أنغام.علمت نواعم أن محاولة من قبل حاضرين في نشاط الرياض الأخير، حاولت أن تنهي الجفاء على الرغم من المصالحة بين أصالة وانغام بداية السنة في الرياض الا أن أنغام رفضت ذلك، وقالت "مافيش حاجة خلاص" لكنها لم تذهب للكلام أو لمصافحة اصالة ولوحظ أثناء الوقوف على المسرح بأن أنغام اختارت الوقوف بعيداً عن أصالة وحتى في الصورة التذكارية التي التقطت جلست أصالة على كرسي الشمال بينما جلست أنغام ومحمد عبده وأحلام على جهة اليمين.