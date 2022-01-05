إحذري إسفنجة الماكياج

أصبحت الإسفنجة البيضوية الشكل منذ نحو 15 عاما أداة من أدوات التجميل الأساسية، التي لا تستغني عنها النساء، غير أن دراسة بريطانية حديثة أجرتها جامعة أستون في برمنغهام، حذرت من تحوّل هذه الاسفنجة الى ملاذ للبكتيريا، يعرّض الجسم لخطر العدوى، بعد أن كشفت أن 9 مواد تجميل من أصل كل 10 مغطاة بالبكتيريا غير الضارة لحسن الحظ.ولفتت الدراسة إلى أن فحص أحمر الشفاه والماسكارا وأقلام تحديد العينين، نبّه الباحثين إلى الإسفنجة التي تبيّن أن 93 في المئة من النساء، لم يسبق أن نظفّنها، بينما اعترفت 64 في المئة من النساء، بأنهن استعملنها بعد أن سقطت أرضاً، فكيف يمكن ان نستخدم هذه الاسفنجة بأمان من دون أن نواجه أي خطر؟ هذه بعض النصائح التي وردت في تقرير نشره موقع Vulgaris الطبي.1- بلّليها قبل كل استخداملا تنتبه كثيرات الى أهمية ترطيب الاسفنجة بالماء، على الرغم من أن هذا الأمر أساسي، لأنه يسمح بمضاعفة حجمها وتصبح أقل خشونة ولا تمتص جزءاً من مادة التجميل.2- اغسليها بعد كل استعمالمن المهم جدا تنظيف الفرش والاسفنجات، لبشرة سليمة وصحية وتجنب أي مفاجآت، ففي 2015 على سبيل المثال أظهر فيديو نشرته المؤثرة ستيفي ميلر وجود حشرة داخل اسفنجة الماكياج، بعد أن قامت بتقطيعها الى قسمين. وحتى نتفادى مثل هذه الوضعيات ينبغي غسل الاسفنجة كل مرة باستخدام الشامبو ثم شطفها والضغط عليها عدة مرات قبل تجفيفها في الهواء الطلق.3- لا تضعيها في حقيبة أدوات التجميلأفضل طريقة تسمح بنمو البكتيريا هي وضع الاسفنجات في حقيبة أدوات التجميل وفي الأماكن الرطبة مثل أدراج الحمام، لذلك عليك وضعها في علبة خاصة بعد تنظيفها وغسلها وتجفيفها.4-غيّريها بانتظاميؤكد الاختصاصيون ان فترة استخدام هذا النوع من الاسفنجات لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولكن يعتمد ذلك على مرات الاستخدام والغسل وطريقة التخزين، ويمكن أن يمتد استعمالها الى 90 يوما، وبعد ذلك يُنصح باستبدالها فورا، لانها تفقد فعاليتها وتتلف. وحتى تتمكني من وضع الماكياج بشكل جميل يجب ان تحرصي دوما على تفقّد الاسفنجة.ما قصة هذه الاسفنجة؟في عام 2000 ومع تطور تقنيات المرئي والمسموع، بات ضرورياً استخدام ماكياج خفيف أثناء الظهور على الشاشة، لذلك ابتكرت ريا آن سيلفا التي كانت تعمل في كواليس مسلسل تلفزيوني هذه الأداة، لتتمكن من وضع كريم الأساس بشكل احترافي، وهكذا ولدت الاسفنجة البيضوية الشكل في 2002 وراج استخدامها منذ 2007، ويشير الموقع الاميركي Racked الى ان 6 ملايين ونصف المليون قطعة منها بيعت حتى مايو 2016.